NEC-trainer Hyballa treedt op als crisismanager: "Ga woorden niet herhalen"

“ Ik geef niet op en blijf vechten met deze jongens”

"Er zijn ook kinderen en oudere mensen bij, die jullie verhalen lezen en interviews op televisie bekijken." Het is inmiddels 21.40 uur. De wedstrijd tussen NEC en Excelsior zit er alweer een uur en twintig minuten op, als Peter Hyballa toch de persruimte inloopt. Hij kijkt rond en neemt plaats op de tafels, waar normaliter de twee trainers en perschef Judith Vermulst achter plaatsnemen. Het prijst hem.



Het duel met de Rotterdammers is geëindigd in een 0-1 nederlaag. Alweer de twaalfde zeperd in de afgelopen dertien wedstrijden. De degradatie Play-Offs kunnen nauwelijks meer ontlopen worden. Het zorgde ervoor dat de supporters in de slotfase en na afloop flink floten en teksten als 'Schaam je kapot' riepen. Na afloop bezetten ze de hoofdingang om verhaal te halen. Niemand mocht het stadion in of uit. Er vielen buiten klappen en uiteindelijk moest Hyballa de woedende fans tot bedaren brengen.



Trainerskamer

"We zaten in de trainerskamer, toen de veiligheidsmanager binnenkwam. Hij vroeg ons mee naar buiten te gaan. Hij vroeg mij of ik het misschien kon oplossen. Ik ben samen met twee, drie spelers en twee trainers naar buiten gegaan. Ik heb mijn rol van crisismanager opgepakt en wist dat ik moest incasseren. Ik kreeg veel teksten naar het hoofd. Ik begrijp niet alles, maar zal die woorden niet herhalen. Je hebt te maken met Excelsior, kinderen en oudere mensen. Er was een agressieve sfeer. Ik heb de angst bij de spelers in het gezicht gezien."





Trainer Peter #Hyballa v #NEC geeft nu alsnog persconferentie na #necexc Hij laat jongens niet in de steek en blijft strijden met de club. pic.twitter.com/LDKT35QwWo — Sander Berends (@SanderBerends1) 22 april 2017







Eerst voor de camera van Omroep Gelderland, daarna voor de camera van RTL7 vertelde Hyballa keurig wat hij mee had gemaakt. Hij maakte daarbij duidelijk dat hij niet zal opstappen. "Nee, dat ga ik niet doen. Ik geef niet op en blijf vechten met deze jongens. Ik heb nu een rol als crisismanager en daarbij komt mijn psychologische studie van pas." Later daaraan toevoegend. "Ik heb een leuk leven. Ik heb veel vrienden, vind de mensen bij NEC heel leuk en Nijmegen is een leuke stad. Daarom doet het me pijn dat we de punten niet pakken. Ik wil mezelf in de spiegel aankijken. Zo ben ik opgevoed door mijn Duitse vader en Nederlandse moeder. Daar ben ik trots op."





Trainer Peter #Hyballa v #NEC doet ook zijn verhaal tegenover #RTL7. Werd door stadionmanager gevraagd naar supporters te gaan. #necexc pic.twitter.com/PtHJ7KC1KF — Sander Berends (@SanderBerends1) 22 april 2017







Hyballa gaf wel toe het niet makkelijk te hebben. "Ik moet veel incasseren. Hoe ik de afgelopen week in de media ben neergezet bijvoorbeeld." Hij haalt even adem. "Die poster bijvoorbeeld... dat was echt schandalig." Over het duel met Excelsior. "We scoren opnieuw niet. Daar zit ons grote probleem." En waarom hij weer met vijf verdedigers speelde? "Vorige week tegen FC Twente stelde ik er vier op, maar dat ging niet goed. Met vijf krijgen de twee vleugels de kans om aanvallende acties te maken. Michael Heinloth heeft dat vandaag weer goed gedaan." En de komende twee duels tegen AZ en sc Heerenveen? "Natuurlijk gaan we proberen te winnen. Misschien hebben we geluk dat AZ de beker wint en ze een beetje nonchalant zijn. Maar het wordt heel moeilijk."