Ruud van Nistelrooy, de grote Ajax-klier

PSV kan Feyenoord zondag een handje helpen in de strijd om de landstitel. Als de ploeg wint van Ajax, stevenen de Rotterdammers af op het kampioenschap. De grote plaaggeest van de Amsterdammers was in het verleden Ruud van Nistelrooy. Niemand scoorde zo vaak als hij in de onderlinge duels: zeven keer.