10 opmerkelijke feitjes over Real Madrid en FC Barcelona

Real Madrid staat met 75 punten bovenaan in de Spaanse La Liga, FC Barcelona is de nummer twee in de stand met 72 punten. Lionel Messi is met 29 goals topscorer van de competitie, Cristiano Ronaldo scoorde 'pas' negentien keer. Het zijn gegevens die de gemiddelde voetbalfan weet in aanloop naar El Clásico. Tien dingen die je waarschijnlijk nog niet wist, staan hieronder.

* De spelers van FC Barcelona scoren veel vaker met links dan die van Real Madrid. 40 van de 91 goals van de ploeg waren met links. Real scoorde 82 keer en slechts 14 keer met links.

*In kopdoelpunten maken is Real overigens véél beter dan Barcelona: 25 goals tegenover slechts negen.

* Niet Real (33) of Barcelona (30), maar Atlético Madrid kreeg het minste competitiegoals tegen: 24. Barcelona staat onderaan op de ranglijst tegendoelpunten met een rechtervoet (13). Real (14) volgt op de één na laatste plaats. Granada (36) kreeg meer dan de helft van al haar tegendoelpunten (70) tegen door een speler die met rechts schoot.

* Real Madrid maakte het meeste doelpunten uit standaardsituaties. Dat zijn er 25 in totaal. Tien keer scoorde de ploeg uit een vrije trap (direct of indirect), negen keer na een hoekschop en zes keer vanaf elf meter. FC Barcelona volgt met twintig doelpunten.

*Real Madrid schiet vaker niet op doel dan wel op doel. Van alle pogingen is 49 procent op doel en 51 procent niet. Bij FC Barcelona is dat percentage omgedraaid. Las Palmas heeft het hoogste percentage schotprecisie van alle clubs in de hoogste Spaanse competitie: 54 procent.

*Real Madrid en FC Barcelona zijn het meest nauwkeurig in hun passing: 86 procent van de passes komt aan. Osasuna ziet slechts zeven van de tien passes bij een ploeggenoot terechtkomen.

* Real Madrid creëert het meeste kansen van de Spaanse La Liga. Dat zijn er 426, tegenover 395 van FC Barcelona. De ploeg gaf ook het meeste assists: 63. FC Barcelona volgt op plek twee met 58 assists.

*Real Madrid heeft het minste overtredingen nodig van alle twintig ploegen: 347. FC Barcelona staat tweede, met 356 overtredingen.

*FC Barcelona komt het minst vaak verdedigend in actie. De ploeg is meer in de aanval van dat zij moet verdedigen. De ploeg had slechts 376 intercepties, 63 minder dan Real Madrid. Ter vergelijking: Malaga had 588 onderscheppingen.

*Real Madrid is het sportiefste team van de Spaanse competitie. De ploeg kreeg pas 63 kaarten. Een daarvan was rood. FC Barcelona staat derde op deze ranglijst, met 69 kaarten. Gijón werd al 112 keer bestraft.