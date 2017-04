Vijf Clássico's om je vingers bij af te likken

Real Madrid en FC Barcelona vechten zondag voor de 202e keer tegen elkaar in El Clásico. Van al die potjes won eerstgenoemde 84 keer en laatstgenoemde 76 maal. Gelijk werd het 41 keer. De doelcijfers zijn met 332 tegen 312 in het voordeel van de Koninklijke. Hieronder vijf historische duels.

Seizoen: Thuis: Uit: Uitslag: Soort: 2015/'16 Real Madrid FC Barcelona 0-4 Competitie 2013/'14 Real Madrid FC Barcelona 3-4 Competitie 2013/'14 FC Barcelona Real Madrid 1-2 Finale beker 2012/'13 FC Barcelona Real Madrid 1-3 Halve finale beker 2008/'09 Real Madrid FC Barcelona 2-6 Competitie

1. Real Madrid-FC Barcelona 0-4

Real Madrid heeft absoluut geen goede herinneringen aan de laatste keer dat de wedstrijd tegen FC Barcelona in eigen stadion werd gespeeld. Het werd maar liefst 0-4 voor de bezoekers, ondanks dat grote sterren als Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema en Marcelo in de basis begonnen. Lionel Messi start op de bank bij FC Barcelona. Hij scoort die avond niet en geeft zelfs geen assist. De Argentijn komt zelfs pas in de 56ste minuut in het veld. Het staat dan al 0-3, door goals van Luis Suárez, Neymar en Andrés Iniesta. Suárez bepaalt de eindstand op 0-4. Isco van Real krijgt vijf minuten voor tijd vanwege een harde overtreding de rode kaart.

2. Real Madrid-FC Barcelona 3-4

Kan het gekker dan 0-4? Jawel, het kan gekker dan 0-4. In ieder geval als het gaat om doelpunten. In het seizoen 2013/'14 wordt het maar liefst 3-4 in het voordeel van FC Barcelona. Nu staat Lionel Messi wel in de basis en dat heeft Real Madrid geweten ook. De Argentijn scoort drie keer. Daar kan Karim Benzema van de thuisploeg met twee treffers niet tegenop. Hij vond tweemaal het net nadat Iniesta de score had geopend. Na de 2-2 van Messi benutte Ronaldo een strafschop. Na twee penalties van Messi eindigde het duel in 3-4. Sergio Ramos kreeg vlak voor die eerste de rode kaart, omdat hij aan de noodrem moest trekken.

3. FC Barcelona-Real Madrid 1-2

Het seizoen 2013/'14 kende de finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid. Ongeveer een maand na het debacle in de competitie kreeg Real een herkansing. Nu won de ploeg wel, en dat terwijl Ronaldo ontbrak. Angel Di María opende in de tiende minuut de score: 0-1. Marc Bartra zette na rust de 1-1 op het bord, vijf minuten voor tijd tekende Gareth Bale voor de winnende treffer.

4. FC Barcelona-Real Madrid 1-3

Een seizoen eerder troffen FC Barcelona en Real Madrid elkaar ook in de beker, toen in de halve finale. De heenwedstrijd was in 1-1 geëindigd, dus de return moest uitkomst bieden. Het werd 1-3 voor Real Madrid. Ronaldo was de grote man. Hij opende voor rust de score vanaf elf meter en zette in de tweede helft de 0-2 op het bord. Raphaël Varane maakte na 22 minuten in de tweede helft de 0-3. De goal van Jordi Alba drie minuten voor tijd kwam veel te laat.

5. Real Madrid-FC Barcelona 2-6

Acht goals in El Clásico. Het gebeurde tijdens het seizoen 2008/'09. FC Barcelona won met 2-6. Daar kon ook de Nederlandse enclave niets aan veranderen. Arjen Robben gaf weliswaar een assist, alleen Gonzalo Higuáin en Sergio Ramos scoorden voor de ploeg met daarin ook onder meer Rafael van der Vaart, Royston Drenthe en Klaas-Jan Huntelaar. Na de 2-3 van Ramos elf minuten na rust leek het nog spannend te worden, maar Thierry Henry, Lionel Messi en Gerard Piqué hielpen de dromen van de Madrilenen om zeep. Henry, Carles Puyol en Messi hadden eerder in het duel ook al gescoord.