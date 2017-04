De onwaarschijnlijke angstgegner van FC Utrecht komt uit Kerkrade

In de laatste vier seizoenen won FC Utrecht eenmaal van Ajax, Feyenoord en PSV. Slechts één Eredivisie-ploeg wisten de Domstedelingen in die periode niet te kloppen en is tevens de tegenstander van vanmiddag: Roda JC, de Limburgse angstgegner van FC Utrecht.

Om 12.30 uur blaast scheidsrechter Jochem Kamphuis in de Galgenwaard op zijn fluitje en trappen FC Utrecht en Roda JC de voetbalzondag af. De thuisploeg draait een topseizoen en staat momenteel op de vierde plaats. Roda JC vertoeft twee punten boven de degradatiezone en moet net als voorgaande jaren tot de laatste speelronde vechten voor lijfsbehoud.

Toch is Roda JC verrassend genoeg de nationale tegenstander waar FC Utrecht sinds seizoen 2013/14 de meeste moeite mee heeft. De tabel hieronder onderstreept de angstgegner-status van Roda JC.

duels winst gelijkspel verlies doelsaldo punten winstpercentage Roda JC 5 0 3 2 -2 3 0,0% PSV 10 1 0 9 -19 3 10,0% Feyenoord 9 1 2 6 -8 5 11,1 % Ajax 8 1 3 4 -6 6 12.5% ADO Den Haag 8 2 4 2 0 10 25,0 % SC Cambuur 8 3 1 4 -2 10 37,5 % sc Heerenveen 8 3 2 3 1 11 37,5 %



Wel is het zo dat FC Utrecht en Roda JC elkaar slechts vijfmaal troffen sinds seizoen 2013/14. Roda JC was in seizoen 2014/15 namelijk actief in de Jupiler League. De Domstedelingen speelden bijvoorbeeld tienmaal tegen PSV omdat ze de Eindhovenaren ook meermaals in de beker troffen.

Hieronder de ontmoetingen sinds seizoen 2013/14:

17 december 2016 Roda JC Kerkrade - FC Utrecht 0-0

28 januari 2016 Roda JC Kerkrade - FC Utrecht 1-0

81' Maecky Ngombo

17 oktober 2015 FC Utrecht - Roda JC Kerkrade 1-1

11' Sebastien Haller 1-0

36' Tomi Jurić 1-1

25 januari 2014 Roda JC Kerkrade - FC Utrecht 1-0

34' Guus Hupperts

28 september 2013 FC Utrecht - Roda JC Kerkrade 3-3

13' Cedric van der Gun 1-0

27' Krisztian Németh 1-1

41' Filip Kurto 2-1 (eigen goal)

62' Mark-Jan Fledderus 2-2

74' Krisztian Németh 2-3

86' Jens Toornstra 3-3