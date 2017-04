Vier redenen waarom Armenteros de topscorerstitel verdient

Opmerkelijke revival

In seizoen 2012/13 werd Armenteros door trainer John van den Brom opgepikt bij Heracles, maar vervolgens maakte de spits als speler van RSC Anderlecht amper minuten. Na huurperiodes bij Feyenoord (niet succesvol) en Willem II (redelijk succesvol) koos de aanvaller medio 2015 voor het geld en trok naar de Kaukasus, om bij Qarabag op een lager niveau te acteren. Voor veel voetballers betekent een dergelijke stap het vroegtijdige einde van hun profcarriere. Armenteros liet zijn contract in Azerbeidzjan vorig jaar echter ontbinden en maakt nu op het oude nest een indrukwekkende comeback.

Alleen maar mooie goals

Armenteros is een sierlijke, technisch vaardige speler. Eentje die een patent lijkt te hebben op mooie doelpunten. Bijvoorbeeld de 1-1 tegen PSV, waarbij Armenteros een verdediger na een paar scharen zijn hielen liet zien en vervolgens de bal over de uitkomende doelman Jeroen Zoet wipte. Of de twee goals tegen Go Ahead Eagles: de knappe solo en de volley in de kruising. Of de vrije trap tegen sc Heerenveen die hij achtteloos de kruising in veegde. Het lijstje houdt niet op. Wekelijk is het wachten op een nieuw magisch momentje van Armenteros.

Speelt voor het 'minste team'

Aannemelijk is dat je als spits meer kansen krijgt als je met betere teamgenoten op het veld staat. Afgaande op de waarden op transfermarkt.nl levert Armenteros een knappere prestatie dan zijn concurrenten. Nicolai Jørgensen heeft één goal meer, maar de selectie van Feyenoord vertegenwoordigt veel meer waarde dan die van Heracles. Liefst €91,75 miljoen t.o.v. €17,5 miljoen. Ook Ricky van Wolfswinkel en Reza Ghoochannejhad, die net als Armenteros dit seizoen al achttien keer scoorden, hebben 'betere' medespelers. De selectie van Vitesse vertegenwoordigt een waarde van €32,45 miljoen en die van Heerenveen €41,1 miljoen.

Bondscoach overtuigen

Armenteros kwam in het verleden al negen keer uit voor Jong Zweden, maar een uitnodiging voor de hoofdmacht bleef vooralsnog uit. Op dit moment krijgen aanvallers Marcus Berg, John Guidetti en Isaac Kiese Thelin de voorkeur van bondscoach Janne Andersson, die wel al een paar keer bij duels van Heracles op de tribune zat. Niet gek, want op Zlatan Ibrahimovic na is Armenteros dit seizoen de meest scorende Zweed. Met een eventuele topscorerstitel op zak kan Andersson écht niet meer om Armenteros heen.