Koolwijk en Hasselbaink over het Wonder van Excelsior

“ We zijn in een flow terechtgekomen en lijken nu iedereen aan te kunnen”

Terwijl de spelers van NEC vol frustraties afdropen naar hun kleedkamer, klonk er vanuit het gastenverblijf in Stadion De Goffert een flink samenzang. Binnen de vier muren leek een elftal een kampioenschap te vieren, maar in de praktijk bleek het 'kleine' Excelsior het nieuwe seizoen in het voetbalwalhalla van de Eredivisie van een feestelijk tintje te voorzien. "Sparta zou nu haar laatste drie wedstrijden moeten winnen en beschikt ook nog eens over een slechter doelsaldo", rekende Ryan Koolwijk snel uit. "Als ADO Den Haag zondag een punt pakt, zijn we definitief veilig."



Daarmee heeft de club, voor het seizoen gezien als grootste degradatiekandidaat, een huzarenstukje verricht. Koolwijk, die in zijn voormalige werkomgeving de aanvoerdersband droeg, constateerde dat de werklust van de Kralingers is beloond. "We winnen nu veel meer duels en we maken onze kansen af. Eerst was één foutje achterin ons vaak direct fataal. Nu valt alles de goede kant op. We hebben aan twee, drie kansen voldoende om te winnen", vervolgde Koolwijk tegenover ELF Voetbal.



"We zijn met zijn allen keihard blijven werken en dat vormt de basis van ons succes. Het doel bij deze club is altijd om erin te blijven. Mooi dat het is gelukt." De 31-jarige middenvelder keek tegelijk om zich heen in de catacomben van De Goffert. De ambiance waar hij van 2011 tot 2014 zelf actief was en zich ook opwerkte tot captain. "Het is zeker speciaal om hier terug te keren. De eerste keer voor mij sinds mijn vertrek."



NEC

Veel oud-medespelers kwam hij niet meer tegen. "De tweede en derde keeper, Joshua Smits en Marco van Duin, zaten er al. En Jeffrey Leiwakabessy natuurlijk. Met hem had ik deze week nog even contact. NEC heeft het zwaar. Ik hoop dat ze het redden om erin te blijven. Maar de drie punten waren vandaag (zaterdag, red.) voor ons toch net te belangrijk om erin te blijven."



Terwijl de berichten doorsijpelen dat de spelers van Excelsior voorlopig niet het stadion mochten verlaten vanwege een blokkade van woedende NEC-supporters, is er bij Koolwijk een moment van herkenning. "Ik heb hier zelf ook in die positie gezeten. Als de supporters boos zijn, zijn ze ook echt boos. NEC is een mooie club, die in de Eredivisie thuishoort."



Dan verschijnt Nigel Hasselbaink, gedoucht en wel. De vleugelaanvaller was de laatste duels beslissend voor Excelsior met doelpunten tegen Sparta Rotterdam en Vitesse. Tegen NEC bleef hij droog staan. "Ik kreeg niet heel veel ballen, maar ik heb mijn taken goed uitgevoerd", vertelde hij met een lach op zijn gezicht tegenover ELF Voetbal.



Teamprestatie

Ook hij had de rekenmachine erbij genomen en constateerde dat een nieuw Eredivisiejaar was afgedwongen. "Heel lekker deze drie punten. We zijn in een flow terechtgekomen en lijken nu iedereen aan te kunnen. Dat begon al tegen AZ-uit (5 maart, 1-1, red.). Dat gevoel is daarna alleen maar toegenomen. Toen we zagen dat het wellicht mis kon gaan, zijn bij elkaar gaan zitten. Iedereen heeft gezegd wat hij wilde zeggen. We hebben daarna de hoofden bij elkaar gestoken en gezegd dat we in de Eredivisie willen blijven. Deze zege was daarvan een voorbeeld, een mooie teamprestatie."





Vorige week vertelde Hasselbaink voor de tv-camera's over zijn aflopende contract. De 26-jarige aanvaller is transfervrij en meldde dat nog geen club zich officieel had gemeld. Hoe is de huidige situatie? "Dat houd ik liever binnenskamers. Ik wil me nu focussen op onze duels. Aan het einde van het seizoen zet ik alles op een rijtje. Nu laat ik die zaken aan mijn zaakwaarnemer (Humphrey Nijman, red.) over. Dan zien we wel waar ik straks speel." Eerst wachtte een busreis terug naar Rotterdam. "Dat wordt een mooi reisje. De stemming is natuurlijk goed."