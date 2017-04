Het weekend van Feyenoord in tien foto's

Het scheelde een slok op een borrel. Doelpuntenmachine Ricky van Wolfswinkel werd nodig gemist door Vitesse. Zijn vervanger Zhang Yuning kon geen potten breken tegen centrumverdedigers Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin. Het duo van Feyenoord gunde de Chinees geen kans.

Binnen tien minuten had Feyenoord al een voorsprong te pakken. Een scrimmage viel voor de voeten van topscorer Nicolai Jörgensen. De Deen dacht niet na en schoof de bal vakkundig in het doel. Het betekende zijn twintigste treffer van het seizoen. Uitzinnige taferelen waren het gevolg van de goal. Niet alleen in het uitvak, maar ook bij sommige mensen in het thuisvak.

De 21ste treffer van het seizoen liet niet lang op zich wachten, want een puntgave voorzet van Jens Toornstra werd door Jörgensen makkelijk in het doel gekopt. Voor rust hadden de Rotterdammers nog wel een paar doelpunten kunnen maken, maar naast Jörgensen had niemand zijn vizier op scherp staan. Onder anderen Toornstra, Steven Berghuis en Bart Nieuwkoop misten opgelegde kansen.

Voorafgaand aan de 0-2 won aanvoerder Karim El Ahmadi op typerende wijze een duel van Alexander Büttner. De Marokkaanse middenvelder zat bovenop een inspeelpass naar Büttner. Zo waren er meer duels waar El Ahmadi vrijwel altijd als winnaar uit de bus kwam. Ook zijn kompaan Tonny Vilhena liet zich gelden en begint steeds meer op een type Edgar Davids te lijken. Er viel weinig te halen voor de middenvelders van Vitesse.

Zo waren er meer spelers die een pluim verdienen. In de eerste helft was Jens Toornstra weer overal. Alsof er twee van zijn. Na een afgeslagen aanval was de dynamische middenvelder direct weer op de weg terug om ook verdedigend zijn steentje bij te dragen.

Als helden werden ze door het uitvak onthaald na de gemakkelijke overwinning. Ook mensen in het thuisvak waren tevreden met de zege. Het besef is er dat dit bijna niet meer mis kan gaan.

Vitesse-trainer Henk Fräser moet geschrokken zijn van het niveau van zijn spelers, maar geeft toe dat de bekerfinale van volgende week een rol speelde in de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd: "Het minste wat je kan doen is er een wedstrijd van maken. Misschien is het wel begrijpelijk dat je niet zoals Feyenoord tot het gaatje gaat, maar wij moeten wel meer kunnen brengen dan dit. Mijn spelers hebben ook niet de intentie om een wedstrijd te laten lopen, maar soms redden we dat niveau simpelweg niet." Fräser feliciteert collega Giovanni van Bronckhorst na de wedstrijd. Met de overwinning in Arnhem, maar misschien ook wel al met het kampioenschap?

De trainer van Feyenoord kreeg nog extra goed nieuws, want concurrent Ajax verloor drie punten in Eindhoven tegen PSV. Het kampioenschap kan de Rotterdammers bijna niet meer ontgaan. Hij zal er vanavond een extra wijntje op drinken.