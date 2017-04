Ten Cate moet nieuwe bondscoach worden

Momenteel staat de Amsterdammer nog onder contract bij Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Komende week kan hij kampioen worden met zijn huidige club, maar daarna is de verwachting dat hij zijn krabbel zet onder een contract bij de KNVB. Naast Van Gelder meldt onder meer Voetbal International dat Ten Cate de job wil aangaan.

Ten Cate sloot in 1986 zijn actieve loopbaan. Met Go Ahead Eagles en Telstar als grootste clubs op zijn cv was die carrière niet heel indrukwekkend. Als trainer des te meer. Bij zijn club Go Ahead Eagles zette hij zijn eerste stapjes aan de hand van Fritz Korbach. Nadat Korbach naar sc Heerenveen trok, nam Ten Cate het roer over. In 1997 kreeg hij de kans om trainer te worden bij Vitesse. Na een succesjaar, waarin hij Vitesse naar de derde plaats leidde, vertrok Ten Cate uit Arnhem. Vervolgens stond hij aan de lijn in dienst van onder meer KFC Uerdingen en NAC Breda.

Rijkaard

Maar waar we Ten Cate voornamelijk van kennen is zijn tijd bij Barcelona. Als veldtrainer, naast Frank Rijkaard, behaalde hij glanzende successen. Met onder anderen Xavi, Samuel Eto'o en Ronaldinho winnen de Catalanen in 2006 de Champions League. Vervolgens kreeg Ten Cate de kans bij jeugdliefde Ajax, waar hij ook in de jeugd voetbalde. Ook toen volgde hij Danny Blind op. Hij blijft slechts iets langer dan een jaar in Amsterdam, waar hij de titel op een doelpunt verspeelde aan PSV. In zijn tweede jaar werd bekend dat Chelsea interesse in hem had als veldtrainer. Ten Cate koos voor het avontuur in Londen en liet Ajax achter.

Nadien verdween Ten Cate enigszins van de radar. Panathinaikos, Al Ahli en Shandong Luneng Taishan zijn enkele clubs waar hij nog in dienst was. Even keerde hij nog terug in Nederland, bij Sparta. Bijna wist hij de Rotterdammers terug te brengen naar de Eredivisie, maar Roda JC stond een promotie net in de weg. Nu, op 63-jarige leeftijd lijkt Ten Cate dus voor de belangrijkste klus in zijn leven te staan: bondscoach van Oranje. Eerder werd ook de Duitser Roger Schmidt genoemd, maar de keuze van Van Breukelen lijkt dus te zijn gevallen op een Nederlander.

Ten Cate heeft inmiddels bevestigd dat hij gesprekken heeft gevoerd met de KNVB. Tegen De Telegraaf: "Het klopt dat ik gesprekken heb gevoerd. Een uitstekend gesprek in twee sessies van vier uur. Nee, ik geef geen details, want dat zou ik tamelijk onbeschoft vinden. Ik ben geïnteresseerd en wacht nu rustig af. De KNVB neemt contact met me op."