"Wij kampioen in voetballen, Ajax in praten"

“ The fans are crazy. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.”

Lachende gezichten in de catacomben van GelreDome, zondagmiddag tegen vijf uur. Jan-Arie van der Heijden omhelst Guram Kashia, aanvoerder van Vitesse. Ze speelden jaren samen in Arnhem en zijn nog altijd bevriend. Kashia krijgt het wedstrijdshirt van Van der Heijden in zijn handen gedrukt. Op een trap naar de eerste etage zit Rick Karsdorp een paar treden boven Michiel Kramer. Allebei in een blauw trainingspak. Ze kijken naar de schermen van smartphones. PSV - Ajax is een kwartier bezig.



Fans are crazy

Eljero Elia staat in de mixed zone en is omringd door journalisten. Hij zegt, lachend, dat hij PSV-Ajax op de terugweg in de bus met een oog gaat kijken. Zijn andere oog gebruikt Elia om FIFA te spelen op de PlayStation, geeft hij aan. Als Elia een vraagt krijgt over uitspraken van spelers van Ajax over Feyenoord, om de druk iets op te voeren voor de uitwedstrijd tegen Vitesse, lacht hij en zucht even.



"Laat Ajax maar praten. Wij worden kampioen in voetballen, zij in praten. Wij hebben niets met hen te maken. Laat ze maar provoceren, so be it. Het lukt ze toch niet om ons uit de focus te halen. We zien uiteindelijk wel wie er het laatst lacht. Als ik in hun situatie zou zitten zou ik er ook alles aan doen om de ander uit de concentratie te halen. Dat hoort bij het spelletje. Ik ben er niet mee bezig."



Het viel Elia in de tweede helft op dat er een paar honderd tot duizend fans van Feyenoord buiten het uitvak zaten in GelreDome. "Vooral tegen het einde van de wedstrijd merkte ik het pas. Toen ze gingen zingen. Niet normaal joh." Dat vond ook Nicolai Jörgensen. "The fans are crazy. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Het leek wel een thuiswedstrijd. Feyenoord is echt een bijzondere club."

Als een journalist vraagt of Jörgensen, die twee keer scoorde tegen Vitesse en met 21 goals topscorer in de Eredivisie is, de Coolsingel kent, lacht hij. "Natuurlijk man, het woord Coolsingel heb ik dit seizoen al 100 duizend keer gehoord. Ik ben er ook al eens geweest, dat was op mijn eerste dag in Rotterdam, toen ik hier tekende. Ik kijk er naar uit om daar snel terug te keren, maar we zijn er nog steeds niet hè? "



Woudestein

Over twee weken wacht de Rotterdamse derby tegen Excelsior, op Woudestein, een stadion dat plaats biedt aan zo'n 4500 toeschouwers. "Misschien dat er wel mensen op het dak gaan staan", zegt Steven Berghuis. "Het vuur is echt ontbrand bij de fans. De sfeer was nu weer geweldig. Zoveel man uit Rotterdam… Dat was laatst ook bij Heerenveen zo. Eigenlijk kom je ze door het hele land tegen."



Berghuis krijgt een vraag of Warner Hahn nog in de groepsapp van Feyenoord zit. De keeper wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan Excelsior. "Ik heb het wel even gecheckt. Het kwam van de week ook al voorbij in een interview met Jens Toornstra. Maar volgens mij zit Warner er niet in. Nee, ik ga hem niet uitnodigen." Karsdorp, vanaf de trap: "Ik zit er ook niet in, nodig mij even uit Steef."







Nog twee weken heeft Feyenoord tot de derby tegen Excelsior, dertiende in de Eredivisie. De spelers van Feyenoord krijgen drie vrije dagen, rond volgend weekend, vertelt Elia. Dan is in De Kuip de bekerfinale tussen AZ en Vitesse. "Ik ga een paar dagen met de voetjes hoog zitten. Misschien een paar dagen naar het buitenland. Ik begin het lange seizoen te voelen." Net als Van der Heijden. "Het is wel lekker om even alle pijntjes uit te laten werken en de batterij op te laden voor Excelsior. Daar moeten we weer vol gas geven." Lachend: "En ik hoorde dat er weer wat Feyenoord-fans komen…"