Fenomenale Messi brengt Barca terug in titelstrijd

Barcelona heeft uit bij Real Madrid de titelrace weer spannend gemaakt. In een open duel was het Lionel Messi die ver boven de rest verheven stond. De Argentijn was degene waar die andere uitblinker, Keylor Navas, geen antwoord op had. De aanvaller verschalkte de keeper twee keer, waaronder een in de absolute slotfase.

Het technische spelniveau was weleens hoger, maar toch was er genoeg te genieten in Madrid. Doordat Barcelona moest winnen ontstond er een hele open wedstrijd, waarin er vooral in de tweede helft veel vaker gescoord had moeten worden. Keer op keer was Real-keeper Navas een sta-in-de-weg voor Barcelona. Aan de andere kant moest ook Andre Ter Stegen een paar keer optreden, maar de aanvallers van Real Madrid hadden niet hun beste dag.

Exemplarisch was het optreden van Gareth Bale, die in de veertigste minuut naar de kant ging voor Marcos Asensio. De Welshmen leek in niets op de speler die een aantal jaar geleden honderd miljoen waard was, mede doordat hij niet helemaal fit was. Zijn grootste wapenfeit tegen Barca was een schot van dertig meter, die ongeveer hetzelfde aantal meters over ging. Centrumspits Karim Benzema had ook duidelijk zijn dag niet en zelfs Cristiano Ronaldo liet grote kansen liggen. Het moest uiteindelijk van James Rodriguez komen, de Colombiaanse aanvaller die maar zo nu en dan mee mag doen. Hij maakte in de 87ste minuut de 2-2. Toch was er een iemand op het veld die de gouden invalbeurt van Rodriguez verstoorde, wie anders dan Lionel Messi.

Navas

Messi stond boven iedereen, de gelijkmaker die hij net voor rust produceerde was van ongekende klasse. Niet veel later kreeg de Argentijn de kans om Barca op voorsprong te schieten, maar dat liet hij na. In de tweede helft speelden beide teams in een ongekend hoog tempo en volgden de kansen elkaar snel op, maar Barca had de pech dat ze Messi niet in stelling konden brengen. Rakitic trof wel doel met een afstandspegel, maar daar had James Rodriguez dus nog een antwoord op. Barca kreeg kansen genoeg in de tweede helft, maar Gerard Pique, Luis Suarez en Paco Alcacer vonden telkens Navas op hun weg. Messi moest er aan te pas komen om de drie punten toch mee te nemen naar Catalonië. In de 93ste minuut maakte de wereldster de 2-3.

Het was zijn 23ste doelpunt tegen Real Madrid in zijn loopbaan. Maar belangrijker: Barca neemt de koppositie over van Real Madrid. Ze hebben gelijk aantal punten, maar Madrid heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Messi heeft geantwoord na het debacle tegen Juventus, Real is gewaarschuwd voor de laatste wedstrijden van het seizoen. Zelfs een elleboog van Marcelo, schandalige tackle van Sergio Ramos en ontelbare overtredingen van Casemiro brachten Messi niet van zijn stuk. Er stond op het veld maar een Koning en die was niet van De Koninklijke.