Het ballenmeisje: Denise Bueno

Een week geleden kwamen de beelden en foto's plotseling over uit Brazilië. De meest sexy assistent-scheidsrechter ever was gespot bij een duel in de hoogste amateurregionen. Een mooie reden om de hoofdrolspeelster deze week in de picture te zetten. Ons ballenmeisje is... Denise Bueno.

Normaliter was het duel tussen Desire en Sporting nauwelijks gespreksstof geweest. Niet in Europa, laat staan in Brazilië. Maar de foto's van de vrouwelijke assistent-scheidsrechter zorgden ervoor dat iedereen de twee clubs nu kent. Voetballiefhebber of niet. De assistente betrad het veld in een niets verhullend wit strak shirtje met ultiem kort broekje.





Voor het beginsignaal poseerde ze met de twee teams, waarbij twee spelers duidelijk meer oog hebben voor het vrouwelijk schoon dan voor de overige omstandigheden. Niet geheel onlogisch. Tijdens de wedstrijd, gespeeld onder warme omstandigheden, bleef ze een mooi doelwit voor fotografen en toeschouwers. Elke keer als ze een slokje water nam, drupten diverse druppels op haar shirtje. Daardoor deed ze tegelijk een worp naar de verkiezing van Miss Wet 2017.





Daardoor kreeg Bueno eindelijk de aandacht waarvoor ze al jaren vecht. Haar Instagram-account kreeg een ware boom wat betreft het aantal volgers, die nu elk moment de 113.000 kan aantikken, en haar naam was over de hele wereld gevestigd. Via haar social media probeert ze al jaren met verleidelijke foto's de nodige interesse aan te wakkeren. Twitter (1.975 volgers) en Facebook (3.115 volgers) slaan nog niet echt aan, maar Instagram is voor haar de perfecte bron.





Op het fotomedium omschrijft ze zichzelf als 'een sexy lijnrechter, psychologe en zakenvrouw'. Ze blijkt een contract te hebben met Musa Boutique Lines en ook acteerwerk te doen. In 2011 boekte ze haar eerste succes, toen ze in het Blue Tree Park Hotel werd verkozen tot Miss Linense. Ze moest in de finale de strijd opnemen tegen negen concurrentes. Ook in 2012 nam ze deel en won ze opnieuw. De hoofdprijs was een bedrag van duizend reaal, omgerekend bijna driehonderd euro.





Bueno, van 8 november 1986, probeerde ook al via Big Brother Brasil (BBB), een van de tv-hits van TV Globo, in de picture te komen. De selectieprocedure kwam ze met name door via haar vriendschap met presentator Tiago Leifert. Haar naam in de tv- en modellenwereld was daarmee in elk geval gevestigd. Tot dat moment timmerde het 1,72 meter kleine model met name als ring girl aan de weg.









Of ze nu vaker als assistent-scheidsrechter gaat optreden, is twijfelachtig. Ze hoopte met haar optreden weer nieuwe modellencontracten in de wacht te hebben gesleept of gevraagd te worden voor meer televisie-optredens. En ach, als ze straks weer langs de lijn rondrent... we vinden het niet erg.