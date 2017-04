Chelsea's N'Golo Kanté: bijzonder bescheiden meesterknecht

Tot halverwege vorig seizoen kende bijna niemand de naam van Kanté. De man die geboren werd in de Franse gemeente Baie-Mahault, liggend in Guadeloupe, groeide als voetballer op in de anonimiteit in Frankrijk. Pas enkele jaren is de mannetjesputter zelfs professioneel voetballer, in het begin uitkomend op het derde en tweede niveau in Frankrijk. Met Caen promoveerde hij, niet geheel toevallig, in zijn eerste jaar naar de Ligue 1.

Leicester City herkende de kwaliteiten voor de man die op een positie speelt waar jarenlang Sergio Busguets de toon aangaf en haalde hem snel naar Engeland. Inmiddels is de allang niet meer anonieme Kanté een serieuze bedreiging voor Busgets. Meer dan Catalaan blinkt Kanté wekelijks uit in zijn verdedigende taken. Bijna al zijn tackles en onderscheppingen zijn succesvol. Ook aanvallend draagt hij zeker zijn steentje bij. Hij heeft het inzicht van Busguets, de trap van Xabi Alonso en de tackle van Kanté - hij is namelijk zelf ook een standaard geworden.

Sterallures

Wie overigens denkt dat de voetballer van het jaar veel veranderd is ten opzichte van zijn tijd in Frankrijk, zit mis. Toen de Leicester City hem een auto aanbod om naar de club te komen, weigerde hij die in eerste instantie. Een auto 'had 'ie immers al'. Omdat The Foxes bleven aandringen, koos hij uiteindelijk voor een Mini. Een wagen die past bij de voetballer Kanté: klein van stuk, maar oh zo krachtig.





Vreemd van elke sterallure wordt Kanté overal waar hij komt snel in het hart gesloten. Ook bij de Franse nationale ploeg, Kanté debuteerde overigens tegen het Nederlands elftal (2-3), wordt er snel ruimte gemaakt voor de dynamische middenvelder. Hij krijgt een kans omdat hij uitblinkt. Niet alleen op het oog, maar ook in de statistieken.

In de Premier League passt hij nauwkeuriger dan elke andere centrale middenvelder; en dat doet ook nog eens bijna het vaakst. Tevens wint hij een kleine tachtig procent van zijn duels; en tackelt vaker dan ieder ander - met uitzondering van Ronald Koemans' Idrissa Gueye. Stuk voor stuk mooie statistieken, maar gecombineerd met elkaar zijn ze ijzersterk. Wie nog twijfelt aan de inbreng van Kanté in het kampioensteam van Chelsea kan na het bekijken van deze statistieken er niet meer omheen: Kanté is de top in de wereldtop.

Meesterknecht

Kanté is bescheiden. En topscorer zal hij nooit worden - in zijn hele loopbaan maakte hij nog geen tien officiële doelpunten. De middenvelder hoeft niet te scoren, maar wil wel winnen gezien de prijzen die hij binnensleepte. Hij zou in het wielrennen een meesterknecht a la Victor Van Schil zijn. Dat Kanté de prijs voor beste speler uitgerekend van zijn collega's krijgt, is veelzeggend. Ze herkennen de kracht van de man die even groot is als Lionel Messi.

De immer gewoon gebleven Kanté stond aan de basis van de promotie van Caën, voltooide het voetbalwonder met Leicester City en staat aan de vooravond van een nieuw kampioenschap. Ditmaal met Chelsea. Kanté: succesvol, bescheiden en bovenal de nieuwe standaard op het middenveld. Meesterknecht. Je moet overal op het veld zijn en bijna alles kunnen.



Een passendere foto van Kanté rol en persoonlijkheid dan deze is vermoedelijk niet te vinden.