Wie moet de redder van NEC in de Eredivisie worden?

Peter Hyballa is bij NEC slachtoffer geworden van de opportunistische voetbalwereld. De trainer knokte tot de laatste snik in Nijmegen, maar werd desondanks maandag ontslagen. Dus moet er een nieuwe man opstaan in het Goffertstadion. Wie moet de redder van NEC op korte termijn worden?

1. Jack de Gier

Is oud-speler van NEC, werkte eerder als trainer ook al bij die club en maakt als hoofdcoach van Almere City indruk met aanvallend sprankelend voetbal. Is daarom de geschikte man om NEC op lange termijn verder te helpen. Wil hij echter zijn baan bij Almere City opgeven voor het zeer onzekere avontuur in Nijmegen? Met zijn huidige werkgever gaat hij namelijk zeer waarschijnlijk ook de play-offs in. Toch een stuk meer ontspannen dan NEC dat zal doen.



De Gier hier als speler van NEC nog in actie.



2. Leen Looyen

Zeer ervaren en heeft dus niets meer te verliezen. Hij kent NEC door en door. Looyen is bovendien een totaal ander type dan Hyballa en zou wellicht op die manier voor een schokeffect kunnen zorgen. Aan de andere kant is de goede man ook al bijna zeventig jaar en degradatiestress brengt de nodige zogen met zich mee. Toch lijkt hij de ideale man om rust te brengen in de enorme chaos die er rond NEC hangt momenteel.



De voetbalwereld kent voor Leen Looyen geen geheimen meer.



3. Mario Been

Pietje Bell beleefde in Nijmegen zijn beste jaren als trainer en haalde zelfs Europees voetbal. Daarna deed hij ervaring op in het buitenland die hem bij NEC goed van pas zou komen. Been is een sfeermaker die van een paar losse individuen weer een groep kan maken. Misschien is dat wel exact wat NEC nodig heeft. Het enige probleem is dat hij momenteel in Turkije werkt als assistent van Dick Advocaat. Maar als hij zelf weg wilt, laat Dick hem vast gaan.



Been won met NEC ooit in eigen huis van Udinese. Dan moeten AZ en Heerenveen ook wel lukken, toch?



4. Marinus Dijkhuizen

Was eerder al succesvol in de nacompetitie, zij het als eerstedivisionist. Met Excelsior promoveerde hij naar de Eredivisie, bij NEC moet hij degradatie juist voorkomen. Ondanks twee mislukte avonturen heeft Dijkhuizen nog altijd een goede naam in de trainerswereld. Mede daarom wordt zijn naam ook in Leeuwarden genoemd als mogelijk nieuwe coach. Op dit moment is hij echter nog vrij en kan hij zo overstappen naar NEC. Wordt dit dé revanche op zijn laatste twee avonturen?





Dijkhuizen is na twee mislukte avonturen gebrand op revanche.



5. Jean-Paul de Jong

Met Edwin de Kruijff als technisch directeur is de link naar FC Utrecht al snel gevonden. De verantwoordelijke man heeft veel contacten bij die club, dus zijn namen als John van Loen, Frans Adelaar en De Jong logisch. Vooral die laatste is een optie: De Jong maakt een goede indruk als asisstent van FC Utrecht, het is de reden dat PSV hem als trainer voor de belofte zag. Mister FC Utrecht wilde die uitdaging niet aangaan, maar misschien als hoofdtrainer bij NEC wel? Uitdaging genoeg in ieder geval.



Bij NEC kan hij ook het nodige over zich heenkrijgen als hij de uitdaging aangaat.