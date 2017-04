Hyballa doet niet onder voor Janssen

NEC versleet afgelopen seizoenen negen trainers. In de afgelopen vijf jaar had de ploeg met Hyballa, Ernest Faber, Ruud Brood, Anton Janssen en Alex Pastoor maar liefst vijf trainers nodig. De beste was Ruud Brood, die in 38 competitiewedstrijden in de Jupiler League maar liefst 101 punten pakte. Dat is een gemiddelde van 2.66 punt per wedstrijd. De beste oefenmeester in de Eredivisie was Ernest Faber, die in 34 wedstrijden 46 punten pakte. Dat is een gemiddelde van 1.35 punt per wedstrijd.

Het seizoen 2009/10 was van de afgelopen tien jaargangen het meest bijzondere voor NEC. De Nijmegenaren begonnen met Dwight Lodeweges, maar die had na elf wedstrijden niet het gevoel dat hij de juiste man was voor de club. Hij pakte elf punten, wat neerkomt op een gemiddelde van één punt per duel. Zijn opvolger, interim, was Wim Rip. Die slaagde er in twee wedstrijden niet in om indruk te maken. NEC verloor twee keer en scoorde geen enkele keer. Wiljan Vloet maakte het seizoen af. Hij pakte in 21 wedstrijden 22 punten. Dat komt neer op een gemiddelde van 1.05 punt per duel.



En Hyballa? Die scoort van alle trainers het slechtst de afgelopen tien jaar, met zijn gemiddelde van 0.88 punt per wedstrijd. De twee duels van Rip zijn dan niet meegeteld. Er is overigens nóg iemand die hetzelfde gemiddelde als de Duitser laat noteren. Dat is Anton Janssen. Hij had twee wedstrijden meer de leiding over NEC. Het team haalde in 34 duels dertig punten. Zijn ploeg scoorde beduidend meer dan het NEC van dit seizoen, maar de doelman moest ook veel vaker vissen.