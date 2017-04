Feyenoords meest cruciale wedstrijden op de weg naar de titel

FC Groningen - Feyenoord 0-5

Niemand in Rotterdam had durven dromen dat Feyenoord zó goed aan het seizoen zou beginnen. In de eerste wedstrijd werd in Groningen een monsterscore neergezet. Een hattrick van een ontketende Elia, de eerste Feyenoordgoal van Nicolai Jörgensen, een sterk debuut van Steven Berghuis. Het was een veelbelovend begin van het seizoen dat Feyenoord de eerste landstitel sinds 1999 moest gaan opleveren.

PSV - Feyenoord 0-1

Met vijftien punten uit vijf wedstrijden kende Feyenoord een droomstart in de Eredivisie. Maar in speelronde zes wachtte de eerste echte test voor de Rotterdammers. Nog geen vier dagen na de geweldige 1-0 overwinning op Manchester United in de Europa League stond er voor de ploeg opnieuw een topwedstrijd op het programma: PSV-uit. Een late treffer van Eric Botteghin besliste het duel in het voordeel van Feyenoord en de ploeg van Van Bronckhorst stond na zes wedstrijden nog altijd ongeslagen bovenaan.

Feyenoord - Sparta Rotterdam 6-1

Moeizame wedstrijden NEC en PEC Zwolle, gelijke spelen tegen Ajax, sc Heerenveen en FC Utrecht en als dieptepunt een 1-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles. Het ging steeds moeizamer voor Feyenoord. De club leek zich in het beruchte jaarlijkse dal te bevinden. Het Legioen was de reeks van zeven nederlagen van het vorige seizoen nog niet vergeten. Maar in de thuiswedstrijd tegen Sparta liet de ploeg zien dat de supporters zich daar dit jaar geen zorgen over hoefde te maken. De stadgenoot werd overtuigend weggezet: 6-1. Het was het begin van een nieuwe reeks overtuigende overwinnigen die leidde tot het winterkampioenschap. Zou het dit seizoen dan eindelijk gaan gebeuren?

Feyenoord - PSV 2-1

Acht punten was het verschil tussen koploper Feyenoord en nummer drie PSV. Het was de laatste kans voor de Eindhovenaren om zich terug te knokken in de titelrace. Tegelijkertijd was het voor Feyenoord de mogelijkheid om een van de twee concurrenten definitief uit te schakelen. In een bloedstollend duel was het een eigen goal van Zoet die voor de beslissing zorgde. Alleen Ajax kon de titelaspiraties van Feyenoord nu nog dwarsbomen.

Vitesse - Feyenoord 0-2

Ajax 75 punten, Feyenoord 76. Met nog drie wedstrijden naderde de titelstrijd zijn ontknoping. De ploeg van Van Bronckhorst had alles in eigen hand, maar had in de Gelredome nog een lastige uitwedstrijd voor de boeg. Een uitwedstrijd die eerder dit seizoen in de beker met 2-0 verloren werd. Dit keer liep het echter een stuk beter af voor de Rotterdammers. Door twee goals van topscorer Nicolai Jorgensen zette de club een enorme stap richting de titel. Terwijl de supporters voor de Kuip de spelersbus opwachtten om dit feestje met de selectie te vieren, kwam ook nog eens het nieuws binnen dat Ajax in Eindhoven drie punten had laten liggen. Voor het eerst sinds 1999 lijkt Feyenoord nu toch echt kampioen te worden. Nu moet de ploeg het alleen nog even doen.