De SuperELF van Amsterdamse goaltjesdief Regillio Simons

1. Keeper: Arno van Zwam (Fortuna Sittard)



“Ik groeide met Arno op bij Fortuna. We hadden een vrij jong elftal, dat helaas maar kort bij elkaar is gebleven. De keepers hadden de beste trap van alle voetballers. Ze deden op de training ook mee met het positiespel. In wedstrijden haalde Arno altijd een dikke voldoende.”



2. Rechtsback: Kew Jaliens (Willem II)



“Hij was nog vrij jong, maar elke aanvaller had aan hem een lastige klant. Kew kon zich volledig in een speler vastbijten. Dan was het over en sluiten. Hij was snel, een goede kopper en, ondanks zijn slanke postuur, sterk en meedogenloos.”



3. Centrale verdediger: Arjan de Zeeuw (Telstar)



“Robuust en ijzersterk. Met hem vocht ik menig robbertje uit op de training. Ik ontwikkelde me daardoor ook goed in het koppen. Timing, kracht. Dat kon Arjan verschrikkelijk goed. Hij kopte zelfs vliegtuigen uit de lucht.”



4. Linksback: Nebojsa Gudelj (NAC Breda)



“Nebo is een pure sportman. Een beetje vergelijkbaar met Cristiano Ronaldo nu. Hij deed alles voor het voetbal. Op feestjes stond hij met een watertje in de hand aan de kant. Op het veld kwam hij als back regelmatig mee op, was hij meedogenloos als het moest en beschikte hij over een goede trap.”



5. Verdedigende middenvelder: Alfred Schreuder (NAC Breda)



“Een kapitein op het veld. Alfred was het brein. Altijd bezig met het elftal. Zowel binnen als buiten het veld. Hij nam mij ook weleens apart en gaf dan advies. Dat leverde goede discussies op.”





"Schreuder was een kapitein op het veld."



6. Centrale middenvelder: Mark van Bommel (Fortuna Sittard)



“Hij zat naast me in de kleedkamer. Ik zag hem groeien van een piepjonge wisselspeler bij Fortuna tot een complete speler die naar PSV vertrok. Mark was heel sterk in het veroveren van de bal. Het werd zelfs een wapen van het elftal door op die kwaliteit in te spelen.”



7. Rechtshalf/rechtsbuiten: Daisuke Matsui (Kyoto Purple Sanga)



“De David Beckham van Japan. Daisuke was altijd in beweging, technisch zeer vaardig en beschikte over een mooie actie. Hij ontfermde zich over alle dode spelmomenten en was in de één-tegenéén ijzersterk. Bij de club stond hij altijd klaar voor de nieuwe buitenlanders.”



8. Linkshalf: Fernando Ricksen (Fortuna Sittard)



“Hij was erg bedrijvig, heel allround. Snel, sterk, ook gek. Een alleskunner tegen ADHD aan. Hij bleef maar gaan, gaan en gaan. Was nooit moe. Daardoor konden we altijd hoog druk zetten. Ik wist al snel dat Fortuna niet zijn eindstation zou worden.”





"Ricksen bleef maar gaan, gaan en gaan. Was nooit moe."



9. Centrumspits: Teruaki Kurobe (Kyoto Purple Sanga)



“Een klein, beweeglijk mannetje. Technisch uitstekend. Hij was maar 1.70 meter, maar beschikte over een enorme sprongkracht. Hij miste een kruisband en speelde altijd met tape rond zijn knie. Maar daar was helemaal niets van te merken. Iedere voorzet in de zestien was gegarandeerd een doelpunt.”



10. Aanvallende middenvelder: Sergio Pacheco de Oliveira (NAC Breda)



“Hij had de bal altijd aan een touwtje. Sergio wist vaak zijn directe tegenstander uit te spelen, waardoor we een overtalsituatie konden creëren. Bij de balaanname, zijn specialiteit, stond zijn tegenstander al op het verkeerde been. Hij was wel iets te snel van zijn stuk te brengen.”



11. Linksbuiten: Romeo Castelen (ADO Den Haag)



“Hij was nog jong en speelde zowel op links als op rechts. Hij had een constante dreiging in zijn spel. Romeo was niet alleen snel en sterk, maar bezat ook een goede sprongkracht. Ik heb helaas maar kort met hem samengespeeld.”



Wisselspelers:



12. Sander Oostrom (Telstar)



13. Glen Salmon (NAC Breda)



14. Michel Nok (Telstar)



15. Denny Landzaat (Willem II)



Trainer: Bert van Marwijk (Fortuna Sittard)



“De eerste trainer die ik tegenkwam, die zo compleet was. Zowel technisch, tactisch als fysiek. Hij liet spelers door zijn persoonlijke benadering in hun waarde, waardoor ze het elftal konden dienen. Hij praatte met jongens op het veld, in de kantine, in zijn kantoor. Toen ik een nieuw contract kreeg bij Fortuna, vroeg ik nog advies. Ik zei: ‘U gaat binnenkort weg’. Dat gevoel had ik al. Een jaar later ging hij inderdaad naar Feyenoord.”