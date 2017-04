Advocaat kan jacht op 'recordbondscoach' Glendenning vervolgen

De eerste periode van Advocaat bij het Nederlands elftal begon bijzonder moeizaam. De Hagenaar had de taak om zich te kwalificeren voor het WK van 1994 in de Verenigde Staten. Het eerste kwalificatieduel, uit tegen Noorwegen, ging direct verloren (2-1). Vervolgens kwam Oranje in eigen huis tegen Polen niet verder dan 2-2. Daarvóór al verloor Advocaat ook zijn eerste oefenwedstrijd.



Dankzij een ijzersterke inhaalrace mocht Oranje alsnog het ticket naar Amerika boeken. In het najaar van 1993 moesten Engeland en Polen eraan geloven. Dennis Bergkamp toonde zijn grote klasse met een aantal belangrijke goals. Op het eindtoernooi liet hij zich eveneens gelden, met drie treffers. Advocaat en zijn ploeg bereikten de kwartfinale, waarin een vrije trap van de Braziliaan Branco een einde maakte aan de WK-droom.







Rentree

Acht jaar na zijn aftreden, eind 1994, keerde Advocaat terug als bondscoach van het Nederlands elftal. Na de mislukte WK-kwalificatiereeks in 2000 en 2001, zorgde hij voor grote euforie in het najaar van 2003. In de play-off tegen Schotland ging het nog mis op Hampden Park (1-0), maar in eigen huis was alles anders. Jonge talenten grepen hun kans. Een ontketende Wesley Sneijder lag aan de basis van een 6-0 zege op de Schotten en kwalificatie voor het EK was een feit.



In Portugal haalde Oranje de halve finales. Toch was het geen sterk toernooi. Alleen tegen Tsjechië was het voetbal goed, maar uitgerekend die wedstrijd ging verloren (2-3). Een 2-0 voorsprong verdween als sneeuw voor de zon, nadat Advocaat sterspeler Arjen Robben verving door oldtimer Paul Bosvelt. Dit moment wierp een schaduw op Advocaats tweede periode als bondscoach, hoewel het achteraf geen grote gevolgen had. Door een zege in het laatste groepsduel (3-0 tegen Letland), overleefde Oranje op het nippertje de poulefase.



Strafschoppen

In de kwartfinale tegen Zweden bleef Oranje het kalmst tijdens een bloedstollende strafschoppenserie. De jonkies lieten wederom zien er klaar voor te zijn. Zowel John Heitinga als Arjen Robben schoot onberispelijk raak en het Nederlands elftal kwalificeerde zich voor de halve finales. Gastland Portugal bleek vervolgens een maatje te groot, waardoor het toernooi ten einde was voor Oranje. Dat duel, op woensdag 30 juni 2004, is tot dusver de laatste wedstrijd met Advocaat als eindverantwoordelijke van het Nederlands elftal.



Mocht Advocaat inderdaad weer aan de slag gaan als bondscoach, dan wordt het zijn derde periode als keuzeheer. Daarnaast was hij ook drie periodes actief als assistent-bondscoach (1984-1987, 1990-1992 en 2016). Op de lijst met meeste interlands als trainer van Oranje, staat Advocaat op de tweede plek. De legendarische Bob Glendenning zat tussen 1923 en 1940 maar liefst 87 keer op de bank als eindverantwoordelijke van Oranje. Om de Engelsman te kunnen evenaren, heeft Advocaat nog 32 interlands nodig. Aanblijven tot minimaal het EK van 2020 is in dat geval noodzakelijk.







Data: Voetbalstats