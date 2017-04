De topschutters van het Nederlands elftal

Edu Snethlage werd vandaag, op 25 april, in 1909 de eerste speler van het Nederlands elftal met tien doelpunten achter zijn naam. Oranje won met 4-1 van België, hij scoorde driemaal. Hij speelde nog één interland meer, maar vond toen niet het net. Welke spelers blinken nog meer uit als het gaat om doelpunten in Oranje?

De topscorer van het Nederlands elftal is Robin van Persie. Hij staat op vijftig interlanddoelpunten. Daar had hij 101 interlands voor nodig. De tweede plaats op de ranglijst doelpuntenmakers allertijden van Oranje is Klaas-Jan Huntelaar. Die maakte 42 treffers in 76 wedstrijden. De derde plaats is voor Patrick Kluivert, met veertig treffers in 79 interlands. Op de gedeeld zevende plaats staat Johan Cruijff, die dinsdag zeventig jaar zou zijn geworden.

Goals Interlands 1. Robin van Persie 50 101 2. Klaas-Jan Huntelaar 42 76 3. Patrick Kluivert 40 79 4. Dennis Bergkamp 37 79 5. Faas Wilkes 35 38 5. Ruud van Nistelrooy 35 70 7. Abe Lenstra 33 47 7. Johan Cruijff 33 48 9. Arjen Robben 31 90 10. Wesley Sneijder 30 128

Van Persie mag dan de topscorer van Oranje zijn als het gaat om aantal doelpunten, hij is niet degene met het meeste treffers op een WK of een EK. Johnny Rep is het meest trefzeker op een WK. Hij scoorde zeven keer in veertien interlands.

Goals Interlands 1. Johnny Rep 7 14 2. Dennis Bergkamp 6 12 2. Rob Rensenbrink 6 13 2. Arjen Robben 6 15 2. Robin van Persie 6 17 2. Wesley Sneijder 6 17 7. Johan Neeskens 5 12 8. Johan Cruijff 3 7 9. Ernie Brandts 2 4 9. Memphis Depay 2 4 9. Patrick Kluivert 2 4 9. Klaas-Jan Huntelaar 2 7 9. Ronald de Boer 2 9 9. Phillip Cocu 2 11 9. Wim Jonk 2 11 9. Arie Haan 2 13

Ruud van Nistelrooy trof in acht duels op een EK zes keer doel. Hij voert die ranglijst aan, samen met Patrick Kluivert.

Goals Interlands 1. Ruud van Nistelrooy 6 8 1. Patrick Kluivert 6 9 3. Marco van Basten 5 9 4. Dennis Bergkamp 4 13 5. Robin van Persie 3 7 6. Ruud Geels 2 2 6. Kees Kist 2 4 6. Willy van de Kerkhof 2 5 6. Boudewijn Zenden 2 6 6. Marc Overmars 2 8 6. Wesley Sneijder 2 8 6. Frank de Boer 2 9 6. Frank Rijkaard 2 9

Van Nistelrooy is samen met Van Persie topscorer in de WK-kwalificatie, met dertien treffers.

1. Ruud van Nistelrooy 13 15 1. Robin van Persie 13 21 3. Dennis Bergkamp 12 14 4. Johan Cruijff 10 12 5. Pierre van Hooijdonk 9 16 5. Rafael van der Vaart 9 22 7. Patrick Kluivert 7 14 7. Arjen Robben 7 20 9. Peter van Vossen 6 6 9. John Bosman 6 7 9. Dirk Kuijt 6 24



In de EK-kwalificatiereeks is Klaas-Jan Huntelaar met achttien goals topscorer.

Goals Interlands 1. Klaas-Jan Huntelaar 18 20 2. Robin van Persie 13 21 3. Johan Cruijff 12 12 4. Marco van Basten 11 15 4. Ruud Gullit 11 21 6. John Bosman 9 7 6. Ruud van Nistelrooy 9 16 8. Wesley Sneijder 8 30 9. Piet Keizer 7 12 9. Patrick Kluivert 7 16 9. Dirk Kuijt 7 16

Voor de volledigheid: de topscorer in vriendschappelijke interlands luistert naar de naam Faas Wilkes. Hij maakte 31 doelpunten in 31 interlands. Snethlage maakte negen goals in een oefeninterland, eentje op de Olympische Spelen. Jan Vos was met acht treffers de meest trefzekere speler op de Olympische Spelen. Jan Peters scoorde één keer op het Mini-WK.