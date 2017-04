Topscorer Mahi in rijtje met Messi, Lewandowski

Lionel Messi maakte zondag in El Clásico twee doelpunten voor FC Barcelona. Mimoun Mahi scoorde ook tweemaal, maar dan zaterdag tijdens het duel van zijn FC Groningen op bezoek bij Go Ahead Eagles: 2-3. Beide spelers vonden in april al zes keer het net. Veel, maar niet het meest van alle spelers in de grote tien competities.

Onder de tien grote competities verstaan we die van Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Rusland, Turkije, Portugal, Nederland en Oekraïne. In de top-tien doelpuntenmakers van de maand april staan op dat lijstje drie voetballers die actief zijn in de Eredivisie.



Samuel Armenteros en Ricky van Wolfswinkel maakten vijf doelpunten. Ze staan met dat aantal met vijf andere voetballers op de gedeeld vierde plaats. Mahi en Messi scoorden twee keer. Bovenaan het lijstje topscorers staat Max Kruse van Werder Bremen. Hij scoorde zeven keer in vijf wedstrijden.





Positie Naam Club Leeftijd Duels Minuten per goal Goals 1 Max Kruse Werder Bremen 29 5 64 7 2 Lionel Messi FC Barcelona 29 4 60 6 3 Mimoun Mahi FC Groningen 23 5 72 6 4 Heung-Min Song Tottenham Hotspur 24 4 57 5 5 Robert Lewandowski Bayern München 28 4 68 5 6 Ricky van Wolfswinkel Vitesse 28 4 71 5 7 Mario Gómez Wolfsburg 31 5 88 5 8 Aritz Aduritz Athletic Bilbao 36 5 88 5 9 Christian Benteke Crystal Palace 26 5 89 5 10 Samuel Armenteros Heracles Almelo 26 5 90 5

Kijkend naar alle hoogste divisies, ziet de lijst er in april heel anders uit. Dan is Mahi terug te vinden op de gedeelde zevende plaats. Op basis van zijn minuten per doelpunt staat hij dertiende. Van Wolfswinkel is dan nummer 23, Armenteros is terug te vinden op plaats dertig.

De meest trefzekere speler van de maand april is op dit moment Dragan Bošković van Bangkok United. Hij maakte in vier duels in april negen doelpunten. Dat komt neer op veertig minuten per doelpunt. Mahi gaat in ieder geval niet bovenaan eindigen op de lijst topscorers in de tien grote competities, want FC Groningen komt pas in mei weer in actie.

Positie Naam: Club: Leeftijd Duels: Minuten per goal: Doelpunten: 1 Dragan Bošković Bangkok United (Thailand) 31 4 40 9 2 Marco Martini La Fiorita (San Marino) 38 4 45 8 3 Rufino Segovia Kitchee SC (Hong Kong) 32 4 29 7 4 Sandro Kitchee SC (Hong Kong) 30 4 45 7 5 Ohi Omojiuanfo Stabaek (Noorwegen) 23 5 61 7 6 Max Kruse Werder Bremen (Duitsland) 29 5 64 7 7 Jordi Tarrés Hong Kong Rangers (Hong Kong) 36 3 45 6 8 Mamia Gavashelishvili Lokomotivi Tiflis (Georgië) 22 4 60 6 9 Michalis Manias Asteras Tripolis (Griekenland) 27 4 60 6 10 Lionel Messi FC Barcelona (Spanje) 29 4 60 6



Rufino Segovia heeft het minste aantal minuten nodig om te scoren. De voetballer van Kitchee SC, uitkomend op het hoogste niveau van Hong Kong, maakte zeven goals in vier wedstrijden. Daar had hij gemiddeld slechts 29 minuten voor nodig.