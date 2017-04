ELF voetballers en hun koninklijke bijnamen

Eric the King

- Erik Cantona

In 2000 werd Cantona verkozen tot Manchester United's speler van de eeuw. Berucht vanwege zijn karatetrap, die hem een schorsing van negen maanden opleverde. Maar vooral ook overal bekend en geliefd vanwege zijn buitenaardse voetbalkwaliteiten. Tegenwoordig houdt de Fransman zich vooral bezig met acteren en natuurlijk stokbroden eten.

Prince Albert

- Philippe Albert

In de jaren negentig groeide Albert uit tot één van de beste spelers van België. De besnorde verdediger stond bekend om zijn bikkelharde spel, vandaar ook de alternatieve bijnaam: De houthakker van Bouillon. Na zijn voetballoopbaan ging Albert werken bij een import- en exportbedrijf van groente en fruit. Er bestaat trouwens ook zoiets als een Prins Albert-piercing, maar dat is stof voor andere websites.

'Ginger Prince'

- Paul Scholes

Scholes brak op twintigjarige leeftijd door bij Manchester United en bleef de rest van zijn carrière plakken. De middenvelder, gezegend met een geweldig afstandsschot, werd ook weleens de Ginger Ninja genoemd. Het Ginger-gedeelte refereert uiteraard naar Scholes zijn rossige haardracht. In 2013 stopte de rechtspoot definitief met voetballen

De achtste koning van Rome

- Francesco Totti

Veertig levensjaren op de teller, maar nog steeds staat Totti dagelijks op het veld als speler van AS Roma. De legendarische prof brak in 1992 door en werd het symbool van de wederopstanding van de Italiaanse grootmacht. De achtste koning van Rome luidt de bijnaam van Totti. Andere bijnamen van de schaduwspits zijn Il Bimbo de Oro (de gouden jongen) en Er Capitano (de kapitein).

Vince the Prince

- Vincent Kompany

Opgegroeid in een arme Brusselse buurt ontpopte Kompany zich tot één van de meest geliefde Belgen. De verdediger staat tevens bekend als 'King Vince', maar de meest gebruikte bijnaam is iets minder positief: 'De Glazen Man'. Na zijn overstap van Anderlecht naar HSV kampte de Belgische verdediger met diverse blessures. Sinds 2008 speelt Kompany bij Manchester City, waar de fysieke klachten hem nog altijd parten spelen.

King Kenny

- Kenny Dalglish

De poorten van Anfield zullen altijd openstaan voor Dalglish, die als speler van Liverpool driemaal de Champions League won (toen nog de Europacup I) en ook als manager successen vierde met The Reds. Dalglish kreeg helemaal een heldenstatus door zijn verrichtingen na de Hillsborough-ramp. 96 voetbalfans overleden op 15 april 1989 en de Schotse coach was bij veel begravenissen aanwezig. Het werd bestempeld als een heroïsche daad.

Het Koningskind

- Jordi Cruijff

Jordi kon zeker een potje ballen. Dat liet de voormalig verdediger annex middenvelder bij FC Barcelona, Manchester United en Alavés zien. Hij was echter lang niet zo goed als zijn vader. Johan Cruijff veranderde het (Nederlandse) voetbal voor altijd en leidde Ajax en FC Barcelona naar grootse successen. Cruijff was, is en blijft voor altijd de voetbalkoning. Jordi, zijn zoon, is logischerwijs het koningskind.

De ongekroonde koning

- Metin Oktay

Zijn naam bij sommige lezers misschien geen belletje rinkelen. Oktay wordt gezien als één van de beste Turkse voetballers ooit. De supporters van Galatasaray noemden hem Taçsız Kral. Vertaald naar het Nederlands betekent dat 'ongekroonde koning' of 'koning zonder kroon'. In 1991, op 55-jarige leeftijd, overleed Oktay in Istanbul bij een verkeersongeval. Het sportcomplex van Galatasaray werd later vernoemd naar de oud-verdediger.

Prins van het Astridpark

- Frank Vercauteren

Het stadion van RSC Anderlecht bevindt zich in het Astridpark, een naam die verwijst naar wijlen Astrid van Zweden, de Zweedse prinses en Koningin van België. In de jaren tachtig kwam er een prins bij. Frank Vercauteren won legio prijzen met Paarswit en speelde jarenlang voor de Belgische nationale ploeg. Uiteindelijk leverde het de begaafde middenvelder de bijnaam Prins van het Astridpark op.

Kaiser

- Franz Beckenbauer

Naar verluidt is de bijnaam van Beckenbauer voortgekomen uit een foto-onderschrift. De Duitse international werd voor een oefenduel van Bayern München in Wenen op de gevoelige plaat gezet naast een buste van Franz I, de voormalig keizer van Oostenrijk. Journalist Sepp Graf duidde Beckenbauer vervolgens in het foto-onderschrift aan als de Fußball-Kaiser. De bijnaam verspreidde zich razendsnel.

The Guv'ner

- Paul Ince

De Gouverneur was de bijnaam van Paul Ince, de eerste 'zwarte' aanvoerder van het Engelse nationale elftal. Een gouverneur is het hoofd van een regering van een kolonie of deelstaat, dus toch wel een beetje een soort koning. Het is niet helemaal bekend waar Ince voor het eerst Guv'ner genoemd werd. De oud-prof zelf zegt op een training van Manchester United, maar volgens anderen heeft de redelijke zelfingenomen Ince het zelf verzonnen.