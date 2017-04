Dit is de dag dat Feyenoord kampioen werd

Het is een bijzondere dag, 25 april. Niet alleen is het de geboortedag van Johan Cruijff, ook is het voor alle supporters van Feyenoord de meest bijzondere dag van de afgelopen achttien jaar. Vandaag, op 25 april 1999, werd de club uit Rotterdam-Zuid voor het laatst kampioen van Nederland.

In aanloop naar het seizoen 1998/99 zijn er drie duidelijke kanshebbers op de titel. Dat is allereerst Ajax, de recordkampioen. Daarnaast zit de nummer drie van het vorige seizoen op het vinkentouw. Vitesse heeft Nikos Machlas kunnen behouden, die doelpunt na doelpunt had gemaakt.



De derde kandidaat is Feyenoord, dat een aantal goede spelers binnen heeft gehaald. Giovanni van Bronckhorst had afscheid genomen, hij ging naar Glasgow Rangers, met Patrick Paauwe, Bert Konterman, Jon Dahl Tomasson en Peter van Vossen heeft de ploeg een paar topversterkingen aan zich weten te binden.

Het gaat Feyenoord voor de wind in het kampioensjaar. De Rotterdammers hebben in de winterstop al negen punten voorsprong op Vitesse. Het team van Leo Beenhakker gaat in oktober voor het eerst onderuit. AZ wint met 1-2. Feyenoord eindigt met tachtig punten bovenaan. Dat zijn er vijftien meer dan nummer twee Willem II. De eerste zes wedstrijden leverden maar liefst achttien punten op. Onder meer PSV werd verslagen.

Ook na de winterstop gaat het voortvarend met Feyenoord. De ploeg verliest tot de kampioenswedstrijd op 25 april slechts twee keer en weet dat het op die dag, tegen NAC Breda, feest kan zijn. Een gelijkspel is genoeg om de eerste titel sinds 1993 binnen te halen. 47.000 fans hebben de weg naar De Kuip in Rotterdam gevonden. De wedstrijd is alleen niet best.

Feyenoord komt zelfs op achterstand. In de dertigste minuut zet Dmitri Shoukov de 0-1 op het bord. Vlak voor rust wordt het 1-1 en 2-1, als Tomasson en Julio Cruz het net vinden. De thuisploeg denkt de buit dan binnen te hebben, maar komt bedrogen uit. Archil Arveladze maakt het met zijn doelpunt in de 66ste minuut nog even spannend.

Toch scoren de Bredanaars niet voor de derde keer, waardoor Feyenoord feest mag gaan vieren op de Coolsingel.

