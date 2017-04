April rampmaand voor Arjen Robben en Bayern München

Net als voor FC Barcelona en Real Madrid is de maand april ook voor Bayern München overvol. Binnen één maand speelt Der Rekordmeister negen duels, waarin het uitgerekend op het moment suprême niet in grootse vorm verkeert. Borussia Dortmund kan woensdagavond van de april-maand definitief een rampmaand maken voor Bayern.

Hoewel de formatie van Arjen Robben nog goed begon door op de eerste april van laagvlieger FC Augsburg te winnen (6-0), werd enkele dagen later de matige reeks ingezet. Op bezoek bij Hoffenheim werd met Arjen Robben als aanvoerder verloren: 1-0. Een week later ging in eigen huis ook het duel in de Champions League tegen Real Madrid verloren. Al had het de nodige pech.



Ongenaakbaar

Uitgerekend in de maand waarin de titel kon worden veiliggespeeld, de halve finale van de Champions League kon worden behaald en plaatsing voor de bekerfinale mogelijk was, slaat het noodlot toe. Hoewel tegen De Koninklijke het geluk duidelijk ontbrak werd er in de tussenliggende duels niet gewonnen van Bayer Leverkusen (0-0) en FC Mainz 05 (2-2). Momenteel is Bayern zelfs in de Bundesliga niet langer ongenaakbaar.

Uitschakeling in de Champions League is dus een feit en ook de titelstrijd ligt door het vele puntverlies weer open. Hoewel het verschil nog altijd acht punten is, kunnen Robben en co zich niet te veel misstappen meer verorloven. Het duel op 13 mei tegen achtervolger RB Leizpig leek slechts een formaliteit, maar als Bayern nog een keer punten verspeeld, dan wordt het zeker nog een pittig duel in de Red Bull Arena Leipzig.

Eerst wacht echter nog het beladen onderonsje met Borussia Dortmund in de halve finale van de DFB-Pokal. Eerder in de maand april werd er nog met 4-1 gewonnen van BVB, maar in het uitduel eerder in de competitie werd er verloren. Mocht Bayern worden verrast dan geven ze niet alleen de Champions League uit handen, maar ook de beker.

Jonker

Als Andries Jonker in de laatste wedstrijd van Bayern in april ook nog voor een verrassing weet te zorgen met zijn VfL Wolfsburg, kan het zomaar zijn dat de formatie van Carlo Ancelotti in de maand april het uitzicht op liefst drie prijzen verliest. Aan Robben en de rest van Bayern de taak om dat woensdagavond in de eigen Allianz Arena te voorkomen.