De toekomst van PSV: deze talenten staan klaar voor Cocu

Tijdens de komende transferzomer wacht er bij PSV een flinke exodus in de spelersselectie. Welke spelers gaat Marcel Brands halen voor de gaten die er komen in de selectie door terugkerende huurlingen; ontevreden Zuid-Amerikanen en het duo Jeroen Zoet en Jetro Willems dat een stap wil maken? Misschien wel helemaal niet zo schrikbarend veel: in Eindhoven lopen er namelijk genoeg grote talenten rond die volgend jaar kunnen doorbreken.

Vervanger Jetro Willems: Jurich Carolina (18)

Als we de berichten moeten geloven dan staat Carolina al in de belangstelling van Ronald Koemans Everton. De talentvolle linksachter, die eerder altijd als linkercentrale verdediger speelde, begon zijn loopbaan bij FC Hoensbroek en kwam via Fortuna Sittard en AZ in Eindhoven terecht. Bij Jong PSV in de Jupiler League maakt het talent een uitstekende indruk. Dus is Caroline een logische opvolger voor Willems, die graag een volgende stap wil maken. "En als ik eenmaal in het eerste kom, wil ik daar ook blijven", liet Carolina eerder al weten.



Carolina heeft het goed naar zijn zin in Eindhoven.

Vervanger Andrés Guardado: Dante Rigo (18)

Dante Rigo staat binnen PSV bekend als een van de grootste talenten van de opleiding. De Belgische middenvelder trainde al eens mee met het eerste en maakte de nodige indruk op trainer Phillip Cocu. Een kans durfde hij de Belgische jeugdinternational nog niet te geven, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Volgens Aad de Mos is hij namelijk een kruising tussen Pep Guardiola en Mark van Bommel. Als dat zo is, gaan ze nog veel plezier aan de middenvelder beleven bij PSV.





Qua uiterlijk lijkt Rigo in elk geval niet op Guardiola of Van Bommel.

Vervanger Marco van Ginkel: Pablo Rosario (20)

Speelde in de jeugd van Feyenoord en Ajax en staat nu voor zijn doorbraak bij PSV. De aanvallende middenvelder vond dit seizoen al bijna tien keer het net in de Jupiler League en ontwikkelt zich tot volle tevredenheid van Cocu tot een van de sterkhouders van Jong PSV. Op het overvolle middenveld van de Eindhovenaren kreeg hij nog geen kans, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Want een speler die zo kan scoren, komt er wel.

Vervanger Oleksandr Zintsjenko: Matthias Verreth (19)

Het tweede grote Belgische talent uit de jeugd van PSV: Verreth. Speelt niet direct op dezelfde positie als Zintsjenko, maar is voornamelijk een rechtsbuiten. Maar mocht de Manchester City-huurling terugkeren naar Engeland, dan is het niet onverstandig voor Brands om een rechtsbuiten aan de selectie toe te voegen. Verreth speelt al jarenlang in Eindhoven en zat al een paar keer bij de wedstrijdselectie van PSV. Al was het alleen al omdat ze hopen dat hij zijn doelpunt tegen Bayern München kan herhalen:

Vervanger Luuk de Jong: Joël Piroe (17)

Doelpuntenmachine in de A's van PSV. Recentelijk scoorde hij ook voor het eerst de belofteploeg, tegen Helmond Sport. De Belgische aanvaller leeft voor het maken van doelpunten. Hoewel Luuk de Jong nog niet vertrokken is, staat zijn opvolger in elk geval al te popelen om het stokje over te nemen. Ajax en Manchester City hadden niet voor niets interesse in Piroe, die zijn carrière nauwkeurig plant. NEC/FC Oss en Feyenoord verliet hij al om zich optimaal te ontwikkelen in Eindhoven. Zijn debuut is daarom een logische vervolgstap. Op het clublied moet hij overigens nog wel even oefenen...