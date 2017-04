Intentieverklaring over Johan Cruijff Stadion

De Amsterdam ArenA wordt omgedoopt tot de Johan Cruijff ArenA. Tenminste, daar zijn het bestuur van de Amsterdam ArenA, Ajax en de gemeente Amsterdam het over eens geworden in een intentieovereenkomst.

Binnen zes maanden worden de afspraken vastgelegd in een contract. Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft ook besloten een straat, plein, brug of iets anders nader te bepalen in de stad naar Johan Cruijff te vernoemen.

Het is dinsdag de dag dat de voormalige stervoetballer zeventig jaar zou worden. Het is daarom ook geen toeval dat het nieuws om precies 19.00 uur naar buiten is gekomen. Er worden dinsdag meerdere activiteiten georganiseerd om Cruijff te herdenken. Zo vindt een speciaal hardloopevenement plaats, waarbij meer dan 6500 deelnemers langs veertien memorabele plekken uit het leven van de oud-Ajacied rennen.