Johan Cruijff Arena nieuwe kroonjuweel in nalatenschap Johan Cruijff

Op wat zijn zeventigste verjaardag had moeten zijn is het dan eindelijk bekendgemaakt: de Amsterdam Arena wordt de Johan Cruijff Arena.

Al een jaar geleden gingen er stemmen op om het stadion te vernoemen naar de beste voetballer die Nederland ooit gekend heeft. Het stadion is inmiddels niet meer het eerste dat de naam van Johan Cruijff mag dragen.

Estadi Johan Cruyff

Niet Ajax, maar FC Barcelona was de club die als eerst een stadion naar de legende vernoemde. Estadi Johan Cruyff, een paar kilometer van Camp Nou, werd de nieuwe thuishaven van het tweede elftal van Barcelona. Het stadion biedt plaats aan zesduizend toeschouwers. Ook plaatste Barcelona een standbeeld van Cruijff naast Camp Nou.

Carrer de Johan Cruyff

Ook de eerste straat die naar Johan Cruijff werd vernoemd bevindt zich in Catalonië. In het dorpje Vallfogona de Riucorb om precies te zijn. Nooit van gehoord? Dat kan kloppen. Het dorpje heeft slechts honderd inwoners. En toch kwamen zij wel op het idee voor een Carrer de Johan Cruyff. Hoog tijd dat Nederland dit voorbeeld volgt.

Cruyff Foundation

De Cruyff Foundation werd in 1997 opgericht door Johan Cruijff zelf. Het doel was om kinderen de mogelijkheid te bieden om te sporten. Dit gebeurt onder andere door het aanleggen van kleine trapveldjes, Cruyff Courts geheten. Verder organiseerde de Foundation in samenwerking met Ajax vandaag de Cruyff Foundation 14K Run. Deelnemers liepen veertien kilometer van het Olympisch Stadion naar de Arena.

Johan Cruyff Institute

Dat Cruijff na zijn carrière veel heeft betekend voor jonge sporters is geen geheim. Ook het Johan Cruyff Institute is opgericht door Cruijff zelf. Het bestaat uit verschillende Johan Cruyff Academies en Johan Cruyff Colleges die zijn bedoeld om topsport te combineren met een studie.

Johan Cruijff Schaal

Deze kan natuurlijk niet in dit rijtje ontbreken. In 1996 werd de Nederlandse Supercup omgedoopt tot de Johan Cruijff Schaal. Een deel van de opbrengst van het duel gaat elk jaar naar de Johan Cruyff Foundation.

Johan Cruijff-tram

Na zijn overlijden regende het eerbetonen voor Johan Cruijff. Vandaag een jaar geleden, de dag dat hij 69 zou zijn geworden, werd de Johan Cruijff-tram gepresenteerd. De eerste rit reed de tram om precies 14:14 uur.

Muurschildering

Ook op deze geboortedag van Johan Cruijff is weer een mooi initiatief gestart. De Braziliaanse kunstenaar Paulo Consentino startte vandaag in Amsterdam-Oost met een levensgrote muurschildering van de legendarische nummer veertien. Op 9 mei moet het werk worden onthuld.