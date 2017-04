AZ zit in de 'flow', Vitesse juist niet

Natuurlijk. Een finale is altijd een 'wedstrijd op zich'. Maar het kan toch niet anders dan dat AZ zich in de afgelopen weken een stuk prettiger op de eindstrijd om de KNVB Beker heeft voorbereid dan Vitesse. Met zeges bij Heracles Almelo en thuis tegen FC Twente (twee keer 2-1) haalden de Alkmaarders zes punten uit de laatste twee wedstrijden.

Vitesse daarentegen speelde in dezelfde weekends uitermate slap bij Excelsior (1-0 nederlaag) en in het Gelredome tegen Feyenoord (0-2). Als gevolg hiervan werd Vitesse op de ranglijst van de eredivisie ook gepasseerd door AZ, dat na 32 wedstrijden nu 49 punten heeft. Vitesse heeft er 48.



Zondag 30 april; 18.00 uur:

FINALE KNVB BEKER in De Kuip

AZ-Vitesse

Na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord klampte Vitesse-trainer Henk Fraser zich vast aan de hoop dat de nederlaag geen negatieve invloed zal hebben op de kansen van zijn club. "Zo'n finale is een wedstrijd op zich. We nemen niets mee van vandaag, er komen allemaal andere zaken bij kijken. Mijn ploeg zal er staan, geloof me. Volgende week zie je een ander Vitesse", zei een toch duidelijk aangeslagen Fraser. Alexander Büttner viel hem bij: "Iedereen zit ook met zijn hoofd bij die bekerfinale. Voor ons komt de Wedstrijd van het Jaar er nu pas aan."





Bij AZ is er in ieder geval één man die zichzelf niet een hele week heeft hoeven oppeppen. Als invaller maakte AZ-spits Fred Friday in de extra tijd van de wedstrijd tegen Twente de winnende treffer. Mocht AZ de beker winnen en mocht Friday daarin een belangrijke rol spelen, dan wordt hij in De Kuip geconfronteerd met de meest legendarische aanvaller uit de Alkmaarse clubgeschiedenis: Kees Kist die, als de Alkmaarders winnen, de dennenappel mag uitreiken aan de ploeg van AZ-trainer John van den Brom. De voormalig Europese topscorer scoorde voor AZ (destijds nog AZ'67) 259 keer in 441 wedstrijden. De laatste keer dat AZ de beker won, was in 2013, destijds na een 2-1 zege op PSV.

Gaat de beker zondag naar Vitesse, dan wordt de Servische aanvaller Dejan Čurović (spelend voor Vitesse tussen 1994 en 2000) de bekeruitreiker. Vitesse stond in haar lange clubhistorie nog nooit eerder met de beker in handen. In de kwartfinales won Vitesse knap van Feyenoord (2-0). Op Spangen werd daarna in de halve finale de uitwedstrijd bij Sparta met 1-2 gewonnen. AZ speelde in de kwart en in de halve finale tot twee keer toe thuis tegen Friese ploegen. Na een 1-0 zege op sc Heerenveen moesten er tegen SC Cambuur strafschoppen aan te pas komen. Uiteindelijk was het Tim Krul, wie anders, die aan het langste eind trok.





In de eredivisie is de onderlinge balans sterk in het voordeel van AZ dat precies 50 procent van de onderlinge duels (23 van de 46) won. Vitesse won dertien keer en tien wedstrijden eindigden in een gelijkspel. De doelcijfers: 76-48 in Alkmaars voordeel.

Dit seizoen heeft Vitesse wel een positieve balans. Op 15 oktober eindigde de wedstrijd in Alkmaar in 2-2. Robert Mühren was de grote held bij de Alkmaarders. Na treffers van Lewis Baker (23') en Ricky van Wolfswinkel (58', penalty) zorgde Mühren in de slotfase met een kopbal (78') en een directe vrije trap (87') alsnog voor een Alkmaars punt. Op 29 januari 2017 werd het in Alkmaar 2-1 voor Vitesse. Ook nu weer scoorde Baker (10'; 1-0). Kort na rust maakte Nathan er 2-0 van. De enige treffer voor AZ was een eigen doelpunt van Guram Kashia (64').