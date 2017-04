Waarom Christian Eriksen rijp is voor FC Barcelona

Volgens Frank de Boer is Christian Eriksen klaar voor een stap hogerop. Als we de Engelse en Spaanse media mogen geloven sluit de scoutingafdeling van FC Barcelona zich daarbij aan. Wat zeggen de cijfers?

Al ten tijde van zijn dienstverband bij Ajax werd Eriksen met de Catalaanse grootmacht in verband gebracht. De voortekenen van een geslaagd huwelijk zijn aanwezig. De op positiespel gebaseerde speelwijze van FC Barcelona is Eriksen op het lijf geschreven, hij is bescheiden, opgegroeid met 4-3-3 en last but not least: hij presteert al jaren op hoog niveau in de Premier League.

Eriksen 2016/17 Eriksen 2015/16 Eriksen 2014/15 Eriksen 2013/14 Iniesta 2016/17 Doelpunten per 90 min 0,23 0,18 0,29 0,32 0 Totaal passes per 90 min 54,70 55,18 55,66 48,83 75,39 Voorwaartse passes per 90 min 31,65 32,06 32,18 27,61 50,07 Passnauwkeurigheid 80% 82% 82% 82% 88% Sleutelpasses 2,66 3,10 2,33 2,72 1,60 Assists 0,40 0,40 0,06 0,36 0,25 Gecreëerde kansen 3,06 3,49 2,39 3,08 1,86 Schoten per 90 min 3,95 3,07 2,79 2,18 1,18 Schotnauwkeurigheid 53% 55% 45% 67% 45%

Analyse van zijn prestaties in de voorbije vier seizoenen wijst uit dat Eriksen sinds zijn entree bij Tottenham Hotspur behoorlijk constant presteert. Als er dit seizoen al iets veranderd is, dan is het zijn doelgerichtheid. Eriksen neemt het vijandelijke doel dit seizoen aanmerkelijk vaker onder vuur dan voorheen, zeker afgezet tegen zijn eerste seizoen in Engelse dienst.

Zie daar de belangrijkste toegevoegde waarde voor FC Barcelona. Andrés Iniesta is een grootheid, maar zijn rendement laat dit seizoen te wensen over. Ja, hij komt vaker aan de bal en levert die bal ook vaker in bij een teamgenoot, maar de dreiging die daarvan uitgaan is beduidend minder dan bij Eriksen. De 25-jarige Deen bereidt meer doelpunten voor en is vaker zelf het eindstation van een trefzekere aanval. Nu is dat laatste niet erg moeilijk, aangezien Iniesta dit seizoen in twintig competitiewedstrijden nog niet scoorde. Reden te meer voor de Catalanen om een nieuw wapen toe te voegen aan het arsenaal.