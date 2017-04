Francesco Totti, na 25 jaar onderscheiden met eigen schoen

Het is nog niet duidelijk of Totti er nog een jaar aan vast plakt na dit seizoen. Hij is dit seizoen vooral invaller bij AS Roma. In de Serie A vond Totti twee keer het net in veertien duels. Roma staat in aanloop naar derby van zondag acht punten achter op koploper Juventus. Het gat met nummer drie Napoli is vier punten.



Van de 43 Romeinse derby's die Totti speelde won hij er vijftien keer. Zestien keer stapte hij als verliezer van het veld na een ontmoeting met Lazio. Opvallend: Totti kreeg nog nooit een rode kaart in de immer beladen strijd met de stadgenoot. Wel ontving de aanvaller veertien keer geel.



Hoe de toekomst eruit ziet weet Totti nog niet, zei hij bij de presentatie van zijn eigen schoen Totti x Tiempo. Over hoe Totti het al 25 jaar volhoudt om prof te zijn, bij een en dezelfde club: "Dat is simpel, toen ik nog een kind was had ik een droom en dat was om mijn hele loopbaan het shirt te dragen van de club waarvan ik houd. Ik heb nooit overwegen die droom te beëindigen."



Je leeft al jouw hele leven in Rome. Wat zijn voor jou de mooiste plekken van de stad? Kunnen we zeggen dat Rome jou alles heeft gegeven, in jouw persoonlijke leven en ook als voetballer?

"Rome is de mooiste stad van de wereld. Deze stad kan je op elk moment verrassen met een klein straatje, een hoekje of een detail. Als Romein en Roma-fan is het altijd een eer geweest om mijn hele loopbaan hier te hebben gespeeld. Ik had bij een andere club meer prijzen kunnen winnen, maar mijn grootste trofee is mijn loyaliteit naar Roma."



Om zo lang op zo'n hoog niveau actief te blijven moet je ook goed voor je lichaam zorgen. Hoe doe jij dat?

"Ik ken mijn lichaam nu zo goed. Ik heb blessures gehad, maar gaf ben altijd fit teruggekomen. Zelfs na vrij serieuze. Als je zo lang als ik wil meegaan moet je ook een hele taaie zijn. Je niet snel ergens bij neerleggen."



Nike heeft nu een speciale gouden Tiempo voor jou ontworpen. Hoe vindt je dat?

"Ik ben vereerd dat Nike dat voor mij heeft gedaan. Ik denk dat ze dat ook hebben gedaan door de fans, die ook bij het proces werden betrokken. Dat maakt het resultaat voor mij nog mooier. Deze schoen is het resultaat van een lange carrière en verwijst naar mijn loopbaan en familie."







Komende zondag wacht voor jou weer een Derby Capitale, kun je ons jouw mooiste herinnering aan een derby met Lazio vertellen.

"Elke derby heeft weer een eigen verhaal, er is altijd veel emotie en de verwachtingen zijn hoog. Maar natuurlijk heb je altijd een paar momenten die je nooit meer vergeet. Zoals toen ik in het seizoen 1998/99 de 3-1 scoorde met een lob. Die heb ik opgedragen aan mijn vrouw Ilary. Die van twee jaar later was ook bijzonder omdat we van een achterstand terug kwamen en nog een punt pakten. Dat seizoen wonnen we ook de dubbel. We hadden toen echt een geweldig team. De mooiste momenten waren dat we als derbywinnaars van het veld stapten. Hopelijk zondag weer."