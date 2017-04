Waarom Abu Dhabi juicht na afzegging Ten Cate

Komende zaterdag speelt Al Jazira een uitwedstrijd tegen Hatta. Normaal een wedstrijd die geen aandacht verdient op de site van een Nederlands sportmedium, maar dit weekend ligt dat iets anders. Henk ten Cate, de bijna-maar-toch-net-nietbondscoach van het Nederlands elftal, kan kampioen worden met Al Jazira. Een knappe prestatie, aangezien die club bij zijn aantreden in 2015 het moest doen bij een club in de marge.

Matt Monaghan zag als journalist van Sport360, een Engelstalig medium in de Verenigde Arabische Emiraten, de opmars van dichtbij gebeuren. "Hij is briljant geweest bij Al Jazira. Toen hij bij de club kwam, was het slecht gesteld bij de club. In de zomer waren ze getipt voor het kampioenschap, maar in december leken ze te degraderen", herinnert Monaghan zich in gesprek met ELF Voetbal. "Hij heeft de club getransformeerd. Hij heeft jonge spelers kansen gegeven, maar ook oudere spelers ontwikkelen zich onder hem. Ali Makhmout is bijvoorbeeld al jaren de nummer 1 spits van de Verenigde Arabische Emeriaten, maar beleeft juist onder Ten Cate het beste seizoen uit zijn carrière. Ook laat hij zijn elftal in meerdere systemen spelen. De ene keer 4-3-3, de andere keer 4-2-3-1, de andere keer weer iets anders. Het is ongelooflijk."

Omer Alkoune'y, beheerder van een de grootste Al Jazira-fanaccounts op Twitter, deelt die lezing. "Ten Cate kwam naar de club in hele slechte omstandigheden. Zijn voorganger Abel Braga had de club vernietigd en we waren als supporters pessimistisch. We hadden weinig vertrouwen dat Ten Cate het kon repareren. Zijn cv was verre van indrukwekkend en zijn eerdere periodes in het Midden-Oosten liepen slecht af. Bij Al-Ahli zei hij dat hij vijf jaar nodig had om het team op te bouwen. In zo'n coach hadden wij geen zin. Hij heeft ons echter compleet verrast, hij is onze leider naar de top. Iedereen houdt van sir Henk."

Bondscoachschap

De interesse van de KNVB in Ten Cate sloeg daarom als een bom in bij de supporters. "We waren boos. Na onze laatste titel in 2011 heeft de club slechte jaren gehad. Nu hebben we eindelijk onze redder gevonden en dan denkt Nederland hem even weg te kunnen pikken", aldus Alkoune'y. "Als het aan ons ligt, blijft hij nog lang hier. We vertrouwen hem."

Ook Monaghan vreesde het vertrek van Ten Cate. "Het leek me een zekerheid dat hij vertrok. Ik dacht dat het de ideale baan voor hem zou zijn. In het verleden heeft hij het met journalisten al over zijn pensioen gehad, omdat hij zijn familie mist en zaken doet in Spanje. Hij is 62 nu en gaat kampioen worden in de Verenigde Arabische Emiraten. De titel winnen en terugkeren naar Europa, dat leek me voor hem het perfecte scenario."

Wat nu?

Het liep echter anders. Ten Cate voelde niet de volle steun van de KNVB en zegde af als kandidaat-bondscoach. Hoe gaat zijn toekomst er nu uitzien? "Ik denk dat hij blijft. Zijn contract loopt tot komende zomer, maar Al Jazira heeft hem een nieuw contract aangeboden", aldus Monaghan. "Het leven is goed hier en er zijn voldoende uitdagingen bij Al Jazira. Zo organiseren de Verenigde Arabische Emiraten volgend jaar het WK voor clubs. De kampioen mag meedoen, dus met een beetje geluk speelt hij volgend jaar tegen Real Madrid of Atletico Madrid. Ook in de Aziatische Champions League kan Al Jazira nog veel meer laten zien dan het nu doet. Er zijn redenen voor hem om naar huis te gaan, maar meer redenen om te blijven."

Als het aan Alkoune'y ligt, blijft de Nederlander ook nog lang coach op het Arabische schiereiland. Als hij een dag na het gesprek geconfronteerd wordt met de afzegging van Ten Cate voor het bondscoachschap, reageert hij met een smiley met twee hartjes in zijn ogen. "Ik ben blij, heel blij", schrijft hij op James Bondachtige wijze. De leider naar de top blijft Al Jazira leiden.