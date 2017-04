Hoe gaat het met de bekerwinnaars van AZ?

AZ kan zondagmiddag voor de vijfde keer in haar historie de KNVB Beker winnen. De laatste keer dat de Alkmaarders dat lukte was in 2013, onder leiding van Gertjan Verbeek . Van het elftal dat destijds PSV versloeg (2-1) speelt er niet één speler meer voor AZ . Waar is het elftal van destijds gebleven?

Keeper: Esteban Alvarado





Werd in 2015 voor 2,5 miljoen euro verkocht aan Trabzonspor en speelt nog steeds in Turkije.



Rechtsback: Dirk Marcellis





Kwam na zijn periode bij NAC Breda terecht, waarmee hij degradeerde. PEC bood hem echter de kans om in de Eredivisie te blijven. Daar is hij al twee seizoenen een vaste waarde.

Centrale verdediger: Etiënne Reijnen





Was in Alkmaar nooit écht een vaste waarde, met uitzondering van het jaar waarin hij de beker won. Vertrok naar sc Cambuur, groeide uit tot dé uitblinker en maakte de overstap naar FC Groningen. Daar speelt hij regelmatig.

Centrale verdediger: Nick Viergever (c)





Na Sparta en AZ stapte Viergever over naar Ajax. Óók in Amsterdam werd hij uiteindelijk een vaste kacht. Inmiddels is hij nog altijd in de race met Ajax om de Europa League te winnen.



Linksback: Giliano Wijnaldum





De loopbaan van het broertje van Georginio is in het slob geraakt. Na een gesprek met Verbeek vertrok hij naar FC Groningen en ging daar spelen met rugnummer 25, omdat het geluk zou brengen. Dat deed het niet. Later degradeerde hij met Go Ahead Eagles, kwam terecht bij VfL Bochum en nadat zijn contract daar afliep kwam hij via Earnest Stewart terecht bij Philadelphia Union.

Middenvelder: Henriksen





Na vier jaar sterkhouder te zijn geweest stapte hij deze zomer over naar Hull City. Door een zware blessue moet hij momenteel toekijken in de strijd tegen degradatie uit de Premier League.

Middenvelder: Adam Maher



De grote belofte die Maher bij AZ was en waar PSV een kleine zeven miljoen euro voor betaalde kwam er in Eindhoven nooit uit. Inmidels wordt hij vehuurd aan Osmanlıspor.



Middenvelder: Viktor Elm





Was bij sc Heerenveen en AZ altijd een zeer degelijke middenvelder. Maar de stap omhoog heeft hij nooit gezet. Inmidels speelt hij namelijk weer bij Kalmar FF, met zijn broers David en Rasmus.

Rechtsbuiten: Roy Beerens





Maakte na AZ de stap naar Hertha BSC. Voor dat niveau kwam de tweevoudig international iets tekort. Maar bij Reading in de Championship maakt hij wel veel indruk.



Spits: Jozy Altidore





Zo grillig als zijn tijd bij AZ verloopt ook zijn loopbaan. De spits werd voor liefst tien miljoen euro (!) weggekocht uit Alkmaar, maar maakte in totaal slechts één competitiedoelpunt voor zijn nieuwe wergever AZ. Inmiddels speelt hij bij Toronto FC.

Linksbuiten: Jóhann Berg Guðmundsson





Johann Berg Gudmundsson speelde lang in de luwte, maar via een avontuur bij Charlton Athletic FC is hij inmiddels bij Burnley in de Premier League terechtgekomen.

Wisselspelers:

- Yves De Winter (VV St. Truiden, nu Roda JC)

- Mattias Johansson (Gaat deze zomer AZ verlaten)

- Donny Gorter (Verhuurd aan Aalborg BK, kwam via NAC Breda en Viborg FF bij ADO Den Haag terug in de Eredivisie)

- Willie Overtoom (Werd verkocht aan Zulte Waregem, ging transfervrij naar Al-Shamal en is inmiddels transfervrij)

- Celso Ortíz (Een van de meest talentvolle middenvelder bij AZ, maar het kwam er nooit uit. Stapte afgelopen zomer over naar CF Monterrey)

- Aron Jóhannsson (Stapte media 2015 voor meer dan vijf miljoen over naar Werder Bremen en is daar vooral bankzitter)

- Steven Berghuis (Ging voor een kleine zeven miljoen naar Watford, de club die hem momenteel verhuurd aan Feyenoord).