Büttner: "Goede timing voor comeback naar Vitesse, hè?"

Sinds zijn terugkeer bij Vitesse speelde Büttner 250 minuten, voornamelijk als invaller. Tegen Excelsior (1-0 verlies) en Feyenoord (0-2 verlies) begon hij in de basis. Op Woudestein haalde trainer Henk Fräser hem na een uur spelen naar de kant en in GelreDome al na de eerste helft.



Conditie

Nee, op het niveau van 2012, toen Büttner de overstap maakte van Vitesse naar Manchester United, zit hij nog niet, geeft de linkspoot aan. "Ik heb de laatste weken weer stappen gemaakt. Ook qua conditie. Bij Jong Vitesse heb ik al de nodige minuten gemaakt en al gescoord. Bij het eerste elftal krijg ik nu ook weer meer speeltijd. Het gaat de goede kant op", zegt Büttner tegen ELF Voetbal.



"Het voelde snel vertrouwd om terug te zijn bij Vitesse. Ik ken nog veel mensen van voor mijn transfer naar Manchester United. Er zijn ook wel wat nieuwe gezichten. We hebben een leuke, gezellige, maar ook een kwalitatief sterke selectie. We staan niet voor niets in de bekerfinale, onder meer door Feyenoord te hebben verslagen. Dan moet je toch wel wat in je mars hebben."



Spanning

De competitiewedstrijd tegen Feyenoord, van zondag, was volgens de nummer 28 van Vitesse, geen voorbode voor de bekerfinale. "Wij waren misschien al te veel met ons hoofd bij de finale tegen AZ. Het was niet best wat we lieten zien tegen Feyenoord, maar de finale is een wedstrijd op zich. We gaan er nu alles aan doen om die beker te winnen. Het is de wedstrijd van het jaar."







"Je merkt wel dat de spanning toeneemt naarmate de finaledag nadert. Veel mensen bij de club en ook de fans zijn er al weken mee bezig. Het belooft een invasie van supporters te worden. De kaarten waren binnen no-time uitverkocht, begreep ik. Heel Arnhem leeft mee. Mijn familie komt zondag ook mee naar Rotterdam. Zij willen die finale ook niet missen en van dichtbij beleven."



De bekerwinst zou volgens Büttner extra mooi zijn omdat Vitesse op 14 mei 125 jaar bestaat. "En dan twee weken eerder de eerste hoofdprijs in de clubhistorie winnen zou geweldig zijn. Ik hoop natuurlijk te spelen zondag, maar dat is uiteindelijk aan de trainer. Hij maakt het plan om AZ te verslaan. We hebben AZ in januari nog met 2-1 verslagen in GelreDome. We kennen het team goed en weten waar hun kracht en zwakte ligt. We moeten honderdduizend procent geven. En hopelijk kunnen we dan een mooi feestje gaan vieren. Dan zou het wel een goede timing zijn voor een comeback naar Vitesse, hè", zegt Büttner met een brede glimlach op zijn gezicht.