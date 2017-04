Van den Brom hield Vitesse al eens af van bekersucces

AZ en Vitesse staan zondag tegenover elkaar in de finale van de KNVB beker. Voor John van den Brom een pot met een speciaal tintje. De AZ-trainer stond in seizoen 2011/12 aan het roer bij Vitesse en was voorheen als speler jarenlang actief in Arnhem.

Zoals bekend: Vitesse bereikte in haar geschiedenis driemaal de bekerfinale, maar trok nog nooit aan het langste eind. In 1912, 1927 en in 1990 lukte het niet. In die laatste editie stond Van den Brom als Vitesse-speler centraal.

De voormalig middenvelder loodste Vitesse naar de kwartfinale door tegen FC Groningen voor het enige doelpunt te tekenen (1-0). In de halve finale vertolkte de tweevoudig Oranje-international opnieuw de hoofdrol door een onzuivere hattrick te scoren tegen Willem II (3-0).

Afstevenen op een nederlaag

In de finale trof Vitesse het PSV van trainer Guus Hiddink, met toppers als Gerald Vanenburg, Søren Lerby, Ivan Nielsen en Eric Gerets. In De Kuip keek Vites al binnen het half uur tegen een achterstand aan.

Vitesse-verdediger Roberto Straal verkeek zich op een lange bal, waarna PSV-buitenspeler Flemming Povlsen door doelman Raimond van der Gouw onderuit werd gekegeld. Uit de strafschop die volgde, maakte Stan Valckx de 1-0.

Vitesse stevende bijna een uur lang af op een nederlaag. De ploeg van coach Bert Jacobs bestond onder meer uit Theo Bos, Frans Thijssen en Edward Sturing, maar een doelpunt leek er niet in te zitten op die lentedag in 1990.

Het rollertje van John

Pas in de laatste minuut, toen de fotografen hun lenzen al gericht hadden op de dug-out van PSV, zetten ze bij Vitesse nog even alles op alles. Straal ging mee naar voren en niet veel later maakte hij zijn foutje van eerder die dag goed. De boomlange mandekker kwam ten val in het Eindhovense strafschopgebied. Een schwalbe, zo verklapte hij later.

De scheidsrechter trapte er in ieder geval in en wees naar de stip. De bal werd in de handen van Van den Brom geduwd. Hij legde het leder op de stip, zette flink wat stappen achteruit, tot hij buiten de zestien stond. De lange aanloop deed hopen op een pegel, maar de oogst was slechts een rollertje. Eentje die recht in de handen van doelman Hans van Breukelen verdween.

Van den Brom liet zich verslagen op zijn knieën vallen. De arbiter liet meteen het eindsignaal klinken. PSV ontsnapte aan een verlenging. Niemand zal ooit te weten komen of het Vitesse in de extra tijd nog gelukt zou zijn de Brabanders te verslaan.

Om de hoogtepunten van de bekerfinale van 1990 met eigen ogen te bewonderen, klik hier.

Nog een keer?

Zondag staat Van den Brom niet in het veld, maar langs de lijn. En niet namens Vitesse, maar als hoofdtrainer van AZ. Slaagt de Amersfoorter er nog een keer in om Vitesse bekersucces door de neus te boren?