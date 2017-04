Messi voegt nieuw juweeltje toe aan doelpuntencollectie

Een ongekende dribbel met aan het eind een bekeken chip. Het is een typsiche Messi-goal waarmee hij Osasuna-doelman Salvatore Sirigu verschalkte. Lionel Messi is een absolute artiest als het gaat om afronden met een stiftje. Daarom hier vijf van de mooiste stiftdoelpunten van Messi op een rijtje.



1. Barcelona - Bayern München

Jerome Boateng zal nog vaak terugdenken aan het moment dat hij onder het oog van miljoenen voetballiefhebbers werd vernederd. In de halve finale van de Champions League in 2015 dribbelde Lionel Messi op hem af. In enkele seconden werd de Duitse krachtpatser gedegradeerd tot pion.







2. Mexico - Argentinië

Tien jaar geleden nam een jonge Lionel Messi het met zijn land op tegen Mexico in de Copa America. Na een goede pass van Carlos Tevez leek het een onmogelijke positie voor Messi om tot scoren te komen. Opnieuw bleek dat niets onmogelijk is voor de Argentijns international.







3. Barcelona - Deportivo

Negen van de tien spelers zouden in deze situatie verwoestend uithalen. Messi niet. Na een subtiele beweging met de buitenkant van zijn schoen zorgde hij voor het juiste effect aan de bal. De doelman keek verslagen toe.







4. Sevilla - Barcelona

Messi heeft in dienst van Barcelona veel verdedigers het bos ingestuurd. Zo ook Emir Spahic. De verdediger werd destijds als speler van Sevilla zonder pardon door de stokken gespeeld. Met de woorden 'koekoek Spahic' zag Sierd de Vos hoe Messi zich door de verdediging wurmde en de bal beheerst binnenwerkte.







5. Barcelona - Osasuna

Vanzelfsprekend het meest recente stiftje van de Argentijn. Even leek hij zich te verslikken in zijn actie, maar met een simpele voetbeweging legde hij de bal toch weer panklaar voor het inschieten. De afronding heeft verder geen uitleg nodig, de beelden zeggen meer dan voldoende.