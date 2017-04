Weergaloze Dembélé dompelt Bayern in rouw

Dembélé is nog altijd pas negentien jaar, maar speelt alsof hij al jaren op topniveau actief is. Ook tegen Bayern München liet Dembélé opnieuw zien dat hij buitengewone kwaliteiten bezit. Drie redenen waarom de Fransman het in zich heeft om een van de beste buitenspelers van de wereld te worden.



Hij is tweebenig

Weinig spelers zijn zo tweebenig als Ousmane Dembélé. Vandaag bracht hij dit wederom tot uiting. De assist kwam van zijn rechtervoet, waarna hij op fenomenale wijze met links scoorde. Na een pass van Marco Reus kapte Dembélé slim naar zijn linker, waarna hij de bal perfect in de verre kruising krulde.







Hij heeft geen oogkleppen op

Veel jonge talenten, vooral buitenspelers, moeten het in het begin van hun carrière niet hebben van assists. Ze gaan vaak op zoek naar eigen succes en proberen met niet altijd succesvolle passeerbewegingen zichzelf in de kijker te spelen. Ousmane Dembélé is hierin anders dan andere groeibriljanten. Dit seizoen heeft hij in 28 wedstrijden in de Bundesliga liefst twaalf keer een assist gegeven. Alleen RB Leipzig-speler Emil Forsberg gaf dit seizoen meer assists dan de jonge Fransman. Ook vandaag gaf hij een werkelijk perfecte voorzet op de ingelopen Pierre-Emerick Aubameyang.







Hij heeft een enorm loopvermogen

Dembélé maakt iedere wedstrijd een onvermoeibare indruk. Ook in de blessuretijd van de wedstrijd weet hij er nog een razendsnelle sprint uit te trekken. Met zijn explosiviteit en snelheid is hij negentig minuten lang een plaag voor iedere directe tegenstander. Daar komt nog eens bij dat Dembélé een techniek heeft om van te smullen. Al met al heeft de frivole Fransman alle kwaliteiten om een van de beste spelers op zijn positie te worden.