Thijssen: "Het is 50/50 komende zondag."

De laatste keer dat Vitesse in de bekerfinale stond was in 1990. De meest ervaren speler van dat elftal was Frans Thijssen, die dat jaar als inschuivende verdediger fungeerde. ELF Voetbal blikte met Thijssen terug op de finale van toen en vooruit op die van komende zondag.

“ Kashia is niet te vergelijken met spelers als Sturing, Bos en Laamers”

"Het eerste wat me te binnen schiet van de finale van 1990 is dat het twijfelachtig was of ik zou spelen. Ik had last van mijn onderrug, en eigenlijk ging het niet. Maar toen ben ik vanuit Noord-Holland, waar we ons voorbereidden, naar de praktijk van Ted Troost in Utrecht gereden. De fysio, Jan Naaktgeboren, in het verleden ook fysio van Richard Krajicek, heeft het toen gekraakt en losgemaakt. Gelukkig kon ik daardoor spelen."

De wedstrijd zelf ging volgens Thijssen redelijk gelijk op, ondanks het feit dat PSV vooraf als favoriet werd bestempeld. "We hadden toen ook een heel aardig elftal met allemaal Nederlandse spelers. Dat is de laatste jaren ook enorm veranderd. Als Nederlander heb je toch meer binding met een club. We hadden toen een echte vriendengroep, de teamgeest was erg goed, mede door de sfeer die trainer Bert Jacobs erin bracht. Nu heeft een Guram Kashia nog wel binding met de club, maar dat is toch anders dan mensen als Theo Bos, Edward Sturing, Martin Laamers of Roberto Straal. Allemaal jongens die uit de buurt van Arnhem komen. Kashia is fanatiek en populair bij de supporters, maar niet te vergelijken met die gasten."

Feestneus

Thijssen belandde pas in zijn nadagen bij de club uit Arnhem. In eerste instantie zou hij als jeugdtrainer aan de slag gaan, maar trainer Jacobs en zijn verbeterde fysieke gestel brachten hem op andere gedachten. "Ik was eigenlijk al afgekeurd. Ik had een rotjaar achter de rug bij FC Groningen, omdat ik soms niet kon lopen van de pijn aan mijn achillespezen. Toen signeerde ik een contract als jeugdtrainer, maar Jacobs bleef maar vragen hoe het met mijn blessure ging. Ik trainde een keer mee en Bert zei toen: 'het gaat nog zo makkelijk voor je. Jij gaat voetballen in plaats van trainen!' We werden direct kampioen in de Eerste Divisie en haalden een jaar later de bekerfinale."

Jacobs: de naam is gevallen. De excentrieke trainer was degene die ervoor zorgde dat Vitesse een eenheid werd. "Die man zorgde voor zo'n goede sfeer. Soms was hij wat apart, maar ik had wel iets extra's voor hem over, net als bij Bobby Robson. Bert dronk altijd zijn biertje. Ik was al wat ouder en veel trainers zeggen dan: 'Thijssen, lekker rust pakken en vroeg naar bed.' Maar Bert stuurde me nooit weg als we een biertje zaten te drinken, want hij vond het simpelweg beregezellig. Een feestneus. Hij hield van sfeer en daardoor kon iedereen met elkaar opschieten, dat werkte ook door in de resultaten. Let wel: tactisch was hij ook prima onderlegd. Hij had verstand van het spelletje."

John van den Brom

Het resulteerde niet in winst van de KNVB Beker, want via een penalty besliste Stan Valckx de wedstrijd in Eindhovens voordeel. "Ook toen leefde die wedstrijd heel erg. Dat is overal, in elke stad. Ik had niet het gevoel dat PSV toen de bovenliggende partij was. Wij hadden ook een uitstekend team dat in de competitie maar weinig goals om de oren kreeg." John van den Brom kreeg in de slotfase dé kans om Vitesse op gelijke hoogte te schieten en een verlenging af te dwingen, maar de middenvelder faalde vanaf elf meter. "Hans van Breukelen wist van iedereen in welke hoek hij zou schieten. Van mij en helaas ook van John. Je moet er ook maar gaan staan in de laatste minuut van een bekerfinale…"

Het betekende voor Vitesse de derde keer misgrijpen van de prijs. Pikant genoeg hoopt Van den Brom daar nu een vierde keer aan toe te voegen. De AZ-trainer staat voor een van de opmerkelijkste wedstrijden uit zijn loopbaan. "Ik ben dit seizoen nog naar AZ-Vitesse geweest op zijn uitnodiging. Dat was perfect geregeld. Hij heeft goed voor ons gezorgd, haha. Ik heb altijd een goede klik met hem gehad, dus hem gun ik het zeker. Maar Vitesse is toch mijn laatste cluppie en daar heb ik drie mooie jaren gehad. Vitesse gun ik het nog net wat meer."

Ergernis

Thijssen zit nog elke thuiswedstrijd trouw op de tribune bij Vitesse. Afgelopen weekend tegen Feyenoord kon hij zijn ogen niet geloven en ergerde hij zich aan het apathische spel van de Arnhemmers. "Het leek nergens op. Je hebt ook te maken met je publiek. Als profspeler laat je een wedstrijd niet lopen, je wil gewoon winnen. Als zondag de vonken ervan af springen zal ik zeggen dat het heeft geholpen, maar ik word niet blij als ik zoiets zie. Het zou best kunnen dat we ons komend weekend ook afvragen waarom het niet een tandje feller kan. Vitesse heeft wel een aantal felle types in de verdediging, maar op de rest van het veld niet."

Waar het vooral aan schort bij Vitesse is het creëren van kansen, al is dat volgens de oud-speler van onder meer Ipswich Town meer iets van het hedendaagse Nederlandse voetbal. "Ik zie weleens wedstrijden waarin Vitesse maar twee kansen krijgt. Op de zijkant heb je wel vleugelspelers die dreigend zijn en hun tegenstander opzoeken, maar het resulteert niet vaak in kansen. Vanuit het middenveld is dat hetzelfde, dat is het probleem van Vitesse. Het wordt een close game. Het is echt 50/50. Het gaat van details afhangen. Een voorspelling? Ik denk een gelijkspel, dus wordt het verlengen en misschien zelfs strafschoppen." En dan is het een loterij, daar weet Van den Brom alles van.