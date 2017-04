Saaie editie Mourinho-Guardiola eindigt zonder doelpunten

De wedstrijd tussen Manchester United en Manchester City was meer dan alleen een derby. Het was ook een strijd om een Champions League-ticket en een gevecht tussen rivalen Pep Guardiola en José Mourinho. Het was een saaie editie in de tweestrijd en 0-0 was de juiste afspiegeling van het wedstrijdbeeld.

De eerste keer dat de twee kemphanen elkaar tegenkwamen was zo'n twintig jaar geleden. Toen hadden ze nog een gezamenlijk doel: Barcelona naar grote hoogte stuwen. Guardiola als voetballer en Mourinho als tolk en assistent-trainer. Het eerste duel tussen beiden als trainer was in 2009/10, in de groepsfase van de Champions League. Dat jaar volgde nog een ontmoeting, maar dan in de halve finale. Het was het begin van een strijd tussen twee haantjes die voetbal belangrijker vinden dan zuurstof. Een paar memorabele ontmoetingen tussen de twee:

Barcelona-Internazionale (1-0)

Iedereen kent de beelden van Mourinho die over het veld draaft. De emoties waren een mengsel van blijdschap, rancune en opluchting. In Camp Nou werd er weliswaar gewonnen door Barcelona, maar de 1-0 was niet genoeg om de 3-1 van de eerste wedstrijd weg te poetsen. Opvallend was dat Internazionale met tien man standhield. Middenvelder Thiago Motta kreeg al in de 28ste minuut rood. De eerste slag was voor Mourinho, want de Portugees zou dat jaar ook de finale winnen. Door twee doelpunten van Diego Milito werd Bayern München aan de kant geschoven.

Barcelona-Real Madrid (5-0)

De grootste afstraffing in de onderlinge resultaten vond plaats in het seizoen 2010/11. Alsof er elf dronken spelers van Real Madrid op het veld stonden. Ze werden in ieder geval draaierig gespeeld. Een paar maanden eerder rende Mourinho nog als een bezetene over het veld in Camp Nou, maar nu droop hij met de staart tussen de benen af. Xavi, Pedro, twee keer David Villa en Jeffren zorgden voor de Catalaanse productie.

Barcelona-Real Madrid (3-2)

Weer een seizoen later vond het misschien wel heetst gebakerde potje tussen de twee plaats. Het was de Super Cup-wedstrijd waar Mourinho een vinger in het oog stak van Guardiola's assistent Tito Vilanova. Uit pure frustratie van de achterstand maakte Marcelo een overtreding waar hij direct rood voor kreeg. In de chaos nadien liet de Portugees zich van z'n minste kant zien. Het was sowieso een frustrerend jaar voor Mourinho, want op alle fronten greep hij mis. Guardiola was verreweg de meest succesvolle trainer dat seizoen, want ook in de Champions League was Barcelona een te grote sta in de weg.

Bayern München-Chelsea (2-2 nv, 5-4 ns)

De laatste ontmoeting voordat ze elkaar dit seizoen weer tegenkwamen, in de Europese Supercup. Ook dit keer viel het dubbeltje voor Guardiola de goede kant op, want na strafschoppen werd Mourinho's Chelsea verslagen. Romelu Lukaku was de schlemiel door als enige mis te schieten in de strafschoppenserie. Het betekende direct een prijs voor Guardiola in Duitsland.

Manchester City-Manchester United (0-0)

Het was een opgeklopte wedstrijd. Vooraf werd er volop over gesproken, mede door de grote belangen die met de wedstrijd waren gemoeid. Maar op het veld was daar weinig van terug te zien, want de kwaliteit was niet om over naar huis te schrijven. Kansen waren schaars, alleen Ander Herrera had in de eerste helft moeten scoren. Het tweede bedrijf was zo niet nog slechter en kende als meest opvallende moment een rode kaart van Marouane Fellaini, die een kopstoot gaf aan Sergio Aguero. Gabriel Jesus leek in de slotfase matchwinnaar te worden, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het had geen recht gedaan aan de verhoudingen, want het was een erg vlakke editie van Mourinho versus Guardiola. Er werd gespeeld om niet te verliezen en om de tegenstander in de weg te zitten. Zoals de trainers waarschijnlijk hebben opgegeven.

Winst Guardiola: 9x

Winst Mourinho: 3x

Gelijk: 6x