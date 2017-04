Toekomstige Robben-opvolger is er nog lang niet

Bayern München heeft Kingsley Coman, die op huurbasis al bijna twee seizoenen in Beieren speelt, donderdag definitief ingelijfd. Het is de bedoeling dat de Franse buitenspeler uiteindelijk het plekje van Arjen Robben (33) of Franck Ribéry (34) overneemt. Is Coman al (bijna) van het vereiste niveau of heeft hij nog stappen te maken?

Door een koopoptie in het huurcontract kon de twintigjarige Coman voor €21 miljoen definitief overgenomen worden van Juventus. "Coman is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van ons team", reageerde Karl-Heinz Rummenigge, de algemeen directeur van Bayern, via de officiële kanalen van Bayern op het transfernieuws. "We weten zeker dat hij ons de aankomende jaren verder zal helpen."

Verwaarloosbaar aandeel

Op dit moment is het aandeel van Coman bij Bayern redelijk verwaarloosbaar. De aanvaller, die zowel op links als rechts uit de voeten kan, begon vorig seizoen redelijk maar werd nooit onomstreden. Robben en Ribéry hebben momenteel de voorkeur boven Coman, net als Douglas Costa en Thomas Müller. Dit voetbaljaar komt de elfvoudig international, mede door blessureleed, nóg minder in actie. Tot dusver kwam Coman tot veertig Bundesliga-optredens, waarin hij slechts zesmaal scoorde en evenveel assists gaf.

Om te kijken of Coman al klaar is voor het grote werk, zijn in de tabel hieronder zijn Bundesliga-statistieken naast die van Robben en Ribéry gelegd. Verder wordt de Coman van vorig seizoen (2015/16) vergeleken met die van het huidige seizoen (2016/17).

De cijfers zijn afkomstig van Squawka.com en zijn exclusief de prestaties in bijvoorbeeld de Champions League en DFB-Pokal. Alles waar een asterisk (*) achter staat, betreft een gemiddelde per negentig minuten. De rest een seizoenstotaal.

Coman (15/16) Coman (16/17) Robben (16/17) Ribéry (16/17) Optredens 23 16 23 18 Speelminuten 1687 656 1555 1058 Doelpunten 4 2 10 3 Assists 6 0 6 10 Doelpunten* 0,21 0,27 0,58 0,26 Assists* 0,32 0 0,35 0,85 Sleutelpasses* 1,55 2,06 2,08 2,64 Kansen gecreeerd* 1,87 2,06 2,43 3,49 Aantal schoten* 1,87 2,06 3,70 1,36 Schotprecisie 46% 54% 50% 80% Aantal passes* 42,73 40,06 47,75 65,59 Passnauwkeurigheid 84% 85% 81% 84% Geslaagde passeeracties* 4,64 3,29 3,24 2,81 Slagingspercentage passeeracties* 53,70% 53,33% 60,87% 51,56% Winstpercentage duels 52,36% 55% 61,18% 54,29% Onderscheppingen* 0,37 0,69 0,93 1,11 Gewonnen tackles* 0,53 0,82 0,41 0,51 Gewonnen luchtduels* 0,64 1,10 0,41 0,60

Stappen te maken

Aan de cijfers is af te lezen dat Coman nog niet op hetzelfde niveau zit als Robben of Ribéry, die voetballend meer toevoegen aan Bayern. Robben scoort een stuk makkelijker en Ribéry geeft veel meer assists. Beide routiniers creëren meer kansen, vooral Ribéry. Beiden lijken tevens meer betrokken in het veldspel (aantal passes) en bij het verdedigende (onderscheppingen).

Dribbelkoning

Het enige aspect waar Coman in accelereert is het aantal geslaagde passeeracties per negentig minuten. Vorig seizoen liep de jongeling ieder competitieduel gemiddeld 4,64 tegenstanders voorbij. In het huidige seizoen passeert Coman er 'slechts' 3,29, wat nog steeds iets meer is dan Robben en Ribéry.

Sterker geworden

Afgaande op de cijfers heeft Coman zich niet geweldig doorontwikkeld, want vorig seizoen was zijn rendement beter. Toch laat de vleugelspeler zich deze jaargang voetballend meer gelden, refererend naar het aantal sleutelpasses en gecreëerde kansen. En ook lijkt Coman sterker geworden, kijkend naar winstpercentage duels, onderscheppingen, gewonnen tackles en gewonnen luchtduels.