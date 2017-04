Aanwinst moet PSV uit Brazilianen-dip slepen

Romário vormt het beginpunt van de speciale band tussen PSV en Brazilianen. De spits streek in 1988 neer op de Herdgang en viel op. Buiten het veld had Romario twee hobby's: uitgaan en slapen. Op de trainingen was hij vaak 'een beetje moe', maar tijdens wedstrijden floreerde Romário met magische dribbels en talloze doelpunten. De goaltjesdief leidde PSV in vijf seizoenen tijd naar drie landstitels en twee bekerzeges en verdiende uiteindelijk een transfer naar FC Barcelona.

Na een 'Braziliaanloos' jaar lukte het PSV om Ronaldo binnen te hengelen. De landgenoot van Romário etaleerde evenveel Samba, met fantastische solo's en dito goals. Later vormden de twee samen een koningskoppel bij de nationale ploeg. De PSV-fans hadden dat tafereel graag in Eindhoven gezien, maar helaas. Twee seizoenen lang, tot 1996, was het genieten geblazen van Ronaldo, die net als Romário voor een transfer naar het grote Barcelona koos.

Hoge verwachtingen

Terwijl de PSV-fans nog herinneringen ophaalden over Ronaldo en Romário, mislukte de ene na de andere Braziliaan in Eindhovense dienst. Vampeta (2004-2008), Marcelo Ramos (1996-1997), Claudio (1996-2002), Manoel (1998-1999), Jorginho Paulista (1998-1999), Marcos (1999-2000), Marquinho (2000-2005), Cleberson (2000-2002), Edno (2002-2003) en Leandro Bonfim (2002-2005). Allen konden niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Verwachtingen die gepaard gaan met hun nationaliteit.

De laatste Brazilianen die écht slaagden bij PSV streken bijna dertien jaar geleden neer, in de zomer van 2004. Alex en Heurelho Gomes worden tot op de dag van vandaag op handen en voeten gedragen in de Brabantse voetbalhoofdstad. Alex kwam als huurling van Chelsea en is misschien wel de beste verdediger ooit in het PSV-shirt. Gomes keepte zich in het illustere rijtje van Hans van Breukelen en Jan van Beveren. Na het vertrek van Alex (2007) en Gomes (2008) braken tien magere jaren aan.

Tien magere jaren

Robert (2005-2006), Alcides (2007-2008), Fagner (2007-2008), Tardelli (2007), Cássio Ramos (2007-2012), Jonathan Reis (2007-2011). Stuk voor stuk jongens met veel talent, maar in Eindhoven kwam het er niet uit. Tardelli haalde naderhand nog het Braziliaanse elftal, Fagner kwam bij VfL Wolfsburg terecht, Cássio Ramos kroonde zich tot Braziliaans doelman van het jaar en Reis liep een horrorblessure op. Verder waren er nog Marcelo (2010-2013) en Gerson (2010-2013), maar beiden stelden teleur.

Aan Mauro de zware taak om de Brazilianen-koorts weer terug te brengen naar het Philips Stadion. De verwachting is dat de spits spoedig zijn handtekening onder een contract zet en aansluit bij Jong PSV.