Wedden dat AZ de KNVB Beker wint?

Zondag om 18.00 uur wordt er afgetrapt in De Kuip. De finale van de KNVB Beker zal gespeeld worden tussen AZ en Vitesse, een direct gevecht om een felbegeerde plaats in de Europa League. Beide clubs maken kans op een daadwerkelijke prijs en dat zal voor de nodige passie gaan zorgen. De Alkmaarders hebben een stuk meer ervaring in dit soort duels en daarom tippen wij AZ als winnaar voor 2,27 euro bij het Kroon Casino.

AZ moeizaam naar finale

AZ kende niet de moeilijkste weg naar de finale, maar vanzelf ging met allerminst. Het bekertoernooi begon met een uitduel bij FC Lienden, deze wedstrijd eindigde in 1-4. In de ronde die daarop volgde won AZ met 1-0 van FC Emmen. De kwartfinale werd behaald na een 2-0 overwinning op de amateurs van ASWH.



In de kwartfinale moest AZ aantreden tegen sc Heerenveen, de eerste bekerwedstrijd tegen een Eredivisieclub. Met redelijk veel geluk werd er met 1-0 gewonnen, het enige doelpunt van de wedstrijd kwam van het hoofd van Derrick Luckassen. In de halve finale stuitte AZ op Cambuur Leeuwarden, dit bleek een heuse thriller. Pas na penalty's mocht AZ zich finalist noemen van het KNVB bekertoernooi.



Vitesse knap naar de bekerfinale

De eerste horde in het bekertoernooi voor Vitesse waren de amateurs van De Dijk. Het bleek een gemakkelijke wedstrijd te worden, de Arnhemmers zegevierde met 2-7. Daarna werd er knap met 1-4 gewonnen bij RKC Waalwijk. De kwartfinale werd behaald na een overwinning op Jodan Boys (4-0).



In de kwartfinale werd Vitesse gekoppeld aan Feyenoord. Wat vooraf een onhaalbare klus leek te zijn, bleek een ware verrassing. Vitesse won in Rotterdam met 0-2 en plaatste zich voor de halve finale. In de halve eindstrijd was Vitesse met 1-2 te sterk voor Sparta Rotterdam, dat een ronde eerder Ajax uitschakelde.



Waarom AZ van Vitesse gaat winnen!

De Alkmaarders hebben meer ervaring in beslissende duels, zo wist het de afgelopen vijf jaar driemaal de halve finale te halen van de KNVB Beker en tweemaal de finale. In het seizoen 2012/2013 won AZ de beker door in de finale te winnen van PSV. Daarnaast wist AZ de laatste twee duels te winnen, terwijl Vitesse tweemaal verloor.



Noteringen bij het Kroon Casino



* AZ wint de KNVB Beker: 2,27 euro

* Vitesse wint de KNVB Beker: 2,80 euro

* Gelijkspel na negentig minuten: 3,40 euro



