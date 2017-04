Marcel van Roosmalen: "Vitesse is meer dan een lege prijzenkast"

Arnhemmers weten wat lijden is. Aankomende zondagmiddag kan in De Kuip een einde komen aan een lijdensweg van 125 jaar. Marcel van Roosmalen, Arnhemmer en Vitesse-fan bij geboorte, heeft er vertrouwen in. En dat voelt vreemd.

“ AZ is een van de ergste tegenstanders om van te verliezen”

Je woont in Amsterdam, toch? Wat krijg jij als Arnhemmer in den vreemde mee van de bekerkoorts in Arnhem?

"Alles. Via mensen die ik ken. Ze zijn zenuwachtig. Kijk, wij zijn fan van een club die altijd pech heeft. Arnhemmers staan altijd aan de verkeerde kant van de strijd. Mochten wij de beker pakken, en ik ben ervan overtuigd dat we dat gaan doen, dan zullen we moeten wennen aan een totaal nieuwe manier van leven. Dan zijn we ineens een club die een prijs heeft gewonnen. Dan kunnen we niet meer zeggen dat we altijd pech hebben."

Dus er heerst oprecht vertrouwen? Is dat überhaupt een gevoel dat Arnhemmers kennen, vertrouwen zonder cynische ondertoon?

"Ze verbazen me wel. Misschien zijn ze zelfs té optimistisch. Ze lopen bijna naast hun schoenen. Het kan alleen maar tegenvallen. En dat terwijl het bij Arnhemmers normaal gesproken alleen maar kan méévallen. Ik merk het ook aan mezelf. Hoe dat komt weet ik niet, maar dit optimisme is nieuw."

Je zou bijna zeggen dat een nederlaag in de finale meer gepast is tijdens het jubileumjaar van Vitesse.

"Nee, zo ver wil ik niet gaan. Iedereen gunt het Vitesse ook. We wachten al zó lang. Bij Feyenoord hebben ze het altijd over achttien jaar zonder prijs. Wij wachten al 125 jaar. Weet je hoe lang dat is? En dat het 'maar' om een KNVB Beker gaat doet er niet toe. We hebben het punt bereikt dat iedere prijs welkom is. Het wordt tijd dat de prijzenkast niet langer leeg is."

In hoeverre ontleent Vitesse haar identiteit aan die lege prijzenkast?

"Vitesse is meer dan alleen een lege prijzenkast. Vitesse is een levensgevoel. Wij supporters zijn allemaal slachtoffers. Ik zou er ook echt moeite mee hebben als het nu niet lukt. Zeker tegen AZ. Vitesse is geen populaire club, maar AZ al helemáál niet. AZ-fans hebben lange voortanden. AZ is Dirk Scheringa. DSB. Foute leningen. En het stadion is sfeerloos. AZ is echt een van de ergste tegenstanders om van te verliezen."

Op wat voor finale hoop je?

"Ik hoop dat we achter komen en dan in de laatste minuut winnen. Het allerergst zou zijn een vroege 3-0 achterstand. Met weer een lijdensweg erachteraan. Ons lijden heeft al lang genoeg geduurd."

Verandert er iets aan Vitesse als de club straks een echte prijs heeft?

"Ongetwijfeld. Het nadeel van bekerwinst is het beeld van Joost de Wit en Mohammed Allach met de beker in hun handen. Dat wordt moeilijk om te zien. Voor hen is die hele prijs ook helemaal niet bedoeld. Die is voor ons, de fans. Na dit weekend zijn we ineens winnaars, dat is een wezenlijke verandering. Dat zal wel even wennen worden."



onlinecasinoground.nl