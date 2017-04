In beeld: AZ's zinderende bekerthriller van 2007

AZ maakt zich op voor de finale van de KNVB Beker. Zondag is Vitesse de tegenstander in De Kuip. Tien jaar geleden bereikten de Alkmaarders eveneens de eindstrijd. Destijds was Ajax de tegenstander en volgde een zinderende ontknoping.

Na een ellenlange strafschoppenserie moest AZ uiteindelijk het hoofd buigen in de bekerfinale van 2007. Ryan Donk miste en Edgar Davids knalde de winnende treffer binnen. Dat deed hij zonder zijn karakteristieke bril, want die bevond zich op de neus van teamgenoot Klaas-Jan Huntelaar.



De nederlaag in de bekerfinale volgde, pijnlijk genoeg voor AZ, een week na de verloren landstitel. Op Woudestein had de ploeg van Louis van Gaal aan een zege op Excelsior voldoende om het kampioenschap binnen te slepen. Het was uiteindelijk nét niet, tien jaar geleden.











































Wedden dat AZ de KNVB Beker wint? Klik hier.