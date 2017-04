'Manchester City gaat vol voor Tielemans'

De 19-jarige middenvelder van RSC Anderlecht debuteerde in november in de nationale ploeg tegen Nederland en veroverde al op zijn zestiende een basisplaats bij de huidige koploper in de Belgische Jupiler Pro League. Volgens Sky Sports is Tielemans al enkele keren bekeken en staat zijn naam bovenaan het verlanglijstje van Guardiola.



De Spaanse manager zou deze zomer liefst 250 miljoen pond mogen gaan uitgeven op de transfermarkt. Naast Tielemans staan ook Benjamin Mendy van AS Monaco, Ryan Bertrand van Southampton en Kyle Walker van Tottenham Hotspur op het bewuste lijstje. Iets lager zijn ook de namen van Virgil van Dijk van Southampton en Alexis Sánchez van Arsenal te zien.



De contracten van Gaël Clichy, Pablo Zabaleta en Bacary Sagna in het Etihad Stadium lopen immers allemaal af. Het lijkt erop dat het drietal komend seizoen in een ander shirt actief is.