Levert Feyenoord na twaalf jaar weer de Eredivisie-topscorer?

Met nog twee speelrondes te gaan staat Nicolai Jørgensen bovenaan in het topscorersklassement. De Deen was tot dusver goed voor 21 treffers. Met wedstrijden tegen Excelsior en Heracles nog voor de boeg, zou dat aantal zomaar nog verder kunnen oplopen. De achtervolgende scherpschutters heten Samuel Armenteros, Reza Ghoochannejhad en Ricky van Wolfswinkel. Zij staan allen op achttien goals en moeten dus aan de bak om nog kans te maken op de topscorerstitel.



Ondanks het feit dat Feyenoord vrijwel altijd een sterke spits heeft, is het al weer twaalf jaar geleden dat de Rotterdammers de topscorer leverden. Destijds legde Dirk Kuyt er maar liefst 29 in het mandje. Drie jaar eerder eindigde Pierre van Hooijdonk met 24 doelpunten bovenaan de topschutterstabel. Goed voorteken voor de Feyenoord-fans is dat zowel Kuyt als Van Hooijdonk, na het behalen van de topscorerstitel, nog een jaartje in De Kuip bleef.



Scandinaviërs

Jørgensen kan zich kronen tot de vierde Scandinavische topscorer van de Nederlandse competitie. Er zijn discussies of IJsland en Finland bij Scandinavië horen, maar we nemen deze landen wel mee in dit overzicht. Het was namelijk IJslander Alfreð Finnbogason die in 2014 met 29 goals een transfer naar de Primera Division verdiende. Sindsdien lijkt hij het scoren verleerd. In drie seizoenen tijd droeg hij de tenues van Real Sociedad, Olympiakos en FC Augsburg, waar hij opgeteld slechts elf competitiegoals bijschreef.



De eerste Scandinavische topschutter in de Eredivisie speelde, net als Jørgensen, voor Feyenoord. Ove Kindvall kroonde zich in 1968, 1969 en 1971 tot beste doelpuntenkanon van de competitie. Hij was de eerste buitenlandse topscorer in de Eredivisie. Tweeënhalf decennium later was het Jari Litmanen (26 goals) die de Scandinavische eer hoog hield. Sindsdien deden mannen als Jon Dahl Tomasson, Erik Nevland en Marcus Berg nog pogingen om de topscorerstitel te veroveren, maar telkens waren andere spitsen doeltreffender.