Spelbos: "Jahanbakhsh kan de bekerfinale beslissen"

"Ik kijk niet in het stadion, maar gewoon thuis voor de buis, om het goed te kunnen volgen", zegt Spelbos over de telefoon. De Utrechter kwam acht seizoenen op rij uit voor AZ'67 en hield in 1978, 1981 en 1982 de beker hoog. "Dus ik kijk natuurlijk door een AZ-bril. Mijn gevoel ligt daar wel meer", aldus Spelbos, die midden jaren negentig kort actief was als hoofdtrainer van Vitesse.

Spelbos durft de uitslag van de aanstaande bekerfinale niet te voorspellen. "Ik denk dat de teams aan elkaar gewaagd zijn, maar ik hou het op AZ. Omdat die ploeg toch wel veel scorend vermogen heeft en het misschien iets stabieler oogt. Maar nogmaals, ik denk dat het erg dicht bij elkaar ligt. Het is moeilijk in te schatten."

'Het Gouden AZ'

Als lid van 'Het Gouden AZ' trof Spelbos in de bekerfinales van 1978 en 1981 het grote Ajax, de club waar hij later nog vier jaar voor speelde. Tweemaal werd gewonnen. En in de eindstrijd van 1982 was AZ over twee duels sterker dan FC Utrecht (0-1 en 5-1). Teamgenoten van Spelbos waren onder meer Kees Kist, Kristen Nygaard, Jan Peters en Kees Pier Tol.

Loopt er nog een speler rond bij het huidige AZ die Spelbos er destijds graag bij zou hebben gehad? "Ron Vlaar maakt een wat mindere periode door, maar hem kun je er zeker in goede vorm wel goed bij hebben. En dan heb je nog Alireza Jahanbakhsh. Als die in goeden doen is, vind ik het wel een erg lekkere speler. Ik kijk er graag naar.

"Jahanbakhsh is technisch vaardig, heeft diepte in zijn spel en ook scorend vermogen", vervolgt Spelbos. "Maar op het moment is het nog een beetje wisselvallig hè. Ik denk wel dat hij een jongen is die zo'n finale kan beslissen. Net als aan de andere kant Ricky van Wolfswinkel (van Vitesse) dat kan."

Achter Cruijff

Tijdens zijn trainersloopbaan stond Spelbos in 1995 kort aan het roer bij Vitesse, waar hij op een vervelende manier wegging. "Dat speelt voor mij niet mee. Ik denk dat Vitesse zondag anders voor de dag komt als tegen Feyenoord (0-2 verlies). Verdedigend laten ze nog weleens een steekje vallen, maar ik denk dat de spelers in zo'n wedstrijd alert zullen zijn."

Spelbos was als trainer ook nog actief bij NAC Breda en FC Utrecht. Sinds 2004 is hij de hoofdscout van het Nederlands elftal. Nog altijd staat Spelbos hoog op in het illustere lijstje van bekerwinnaars. Hij won de competitie in totaal vijfmaal, één keer minder dan wijlen Johan Cruijff en Rob Witschge. "Maar het is niet zo erg om achter Cruijff te moeten staan", lacht Spelbos.

