Bekerbattle: Luckassen vs Nakamba

Luckassen en Nakamba, die zondag tegenover elkaar staan in de bekerfinale, spelen dit seizoen wekelijks hele wedstrijden in de Eredivisie. De een bij AZ, de ander bij Vitesse.

Beiden kwamen in competitieverband 29 keer in actie en stonden een kleine 2600 minuten binnen de lijnen. Nakamba speelde alles als middenvelder, terwijl Luckassen tijdens elf van zijn 29 optredens in de achterhoede werd geposteerd.

Hieronder een vergelijking van de twee spelers. De cijfers zijn afkomstig van Squawka.com.

Luckassen Nakamba Optredens 29 29 Speelminuten 2575 2599 Aanvallend Doelpunten 3 1 Aantal schoten 39 19 Schotprecisie 40% 31% Voetballend Assists 0 1 Sleutelpasses 17 17 Kansen gecreeerd 17 18 Aantal passes 1346 1440 Voorwaartse passes 938 975 Passnauwkeurigheid 84% 85% Verdedigend Gewonnen tackles 52 76 Verloren tackles 47 98 Onderscheppingen 47 67 Onder druk opgeruimde ballen 98 47 Gewonnen luchtduels 58 15 Percentage gewonnen luchtduels 56,86% 39,47% Winstpercentage duels 55,03% 43,83%

Analyse

Wat opvalt is dat Luckassen zich aanvallend gezien meer laat gelden dan Nakamba. Zo scoorde de Amsterdammer driemaal, maar dat was wel telkens in zijn rol als centrumverdediger. Zijn opponent, de zesvoudig Zimbabwaanse international, trof slechts één keer doel.

Voetballend gezien doen de cijfers van Luckassen en Nakamba weinig voor elkaar onder. Wat vooral in het voordeel spreekt van eerstgenoemde, aangezien hij dus een flink aantal duels als verdediger werd opgesteld en vanzelfsprekend verder van het andere vijandelijke doel speelde.

Verdedigend gezien zijn het vooral twee heel verschillende spelers. Nakamba verovert meer ballen, maar verliest wel veel meer fysieke duels. In de lucht is Luckassen, die negen centimeter langer is dan de 1,77 meter lange Nakamba, een stuk sterker.

