Kuipvrees bij Vitesse: slechts één overwinning in tien jaar

Hoewel het zes jaar geleden is dat AZ voor het laatst een wedstrijd wist te winnen in Rotterdam-Zuid, doen zij het de laatste jaren wel duidelijk beter dan opponent Vitesse in De Kuip. De laatste drie edities werden weliswaar verloren, maar daarvoor werd er bijvoorbeeld de beker gewonnen ten koste van PSV (2-1). En ook tegen Feyenoord was er een zege: bijvoorbeeld in 2011. Charlison Benschop maakte destijds de enige goal. Leuk detail: Ron Vlaar speelde destijds mee bij de Rotterdammers.



De balans is overall overigens niet heel erg gunstig. In totaal won AZ vier van de laatste vijftien duels in De Kuip. Vier keer kwamen ze met een gelijkspel terug in Alkmaar en zeven keer was er een nederlaag. Alleen in bekerwedstrijden in De Kuip is de balans de laatste tien jaar niet veel beter: drie keer was er een uitschakeling of een verlies in de bekerfinale, slechts één keer werd de KNVB Beker binnengehengeld en dus gewonnen.

AZ in De Kuip de laatste tien jaar:

Feyenoord 5-2 AZ

Feyenoord 3-1 AZ (beker)

Feyenoord 3-1 AZ

Feyenoord 2-2 AZ

Feyenoord 2-2 AZ

AZ 2-1 PSV (beker)

Feyenoord 3-1 AZ

Feyenoord 1-0 AZ

Feyenoord 0-1 AZ

Feyenoord 1-2 AZ

Feyenoord 1-0 AZ (beker)

Feyenoord 0-1 AZ

Feyenoord 2-2 AZ

Feyenoord 3-2 AZ

Ajax 1-1 AZ (beker), verlies na strafschoppen



Benschop was de laatste matchwinner van AZ in De Kuip. Wie wordt ditmaal matchwinner: wie denk jij? Laat het hier weten.



De balans van Vitesse in De Kuip is echter nog minder goed dan die van AZ. Hoewel er in het 2015, in het door Ahmed Aboutaleb uitgestelde duel, met liefst 1-4 werd gewonnen, is dat ook meteen de enige zege van de Arnhemmers in De Kuip de laatste tien jaar. Maar Eloy Room, Guram Kashia, Kevin Diks en Arnold Kruiswijk speelden toen ook al mee bi Vitesse. Zij weten dus hoe het is om met ruime cijfers te winnen in De Kuip.



Maar verder lijkt er vooral Kuipvrees te zijn bij de spelers van Vitesse. Achtmaal was er namelijk een nederlaag in het decor van de bekerfinale, eenmaal een gelijkspel en zoals gezegd dus slechts eenmaal een overwinning de laatste tien jaar. Wie heeft er zondagmiddag het minste last van Kuipvrees: AZ of toch Vitesse?

Vitesse in De Kuip de laatste tien jaar:

Feyenoord 3-1 Vitesse

Feyenoord 2-0 Vitesse

Feyenoord 1-4 Vitesse

Feyenoord 1-1 Vitesse

Feyenoord 2-0 Vitesse

Feyenoord 3-1 Vitesse

Feyenoord 4-0 Vitesse

Feyenoord 2-1 Vitesse

Feyenoord 2-2 Vitesse

Feyenoord 1-0 Vitesse

Feyenoord 2-1 Vitesse



Adnane Tighadouini is de laatste Vitessenaar die scoorde in De Kuip.