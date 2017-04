Blessure Tolisso smet op goede generale Ajax-opponent

Ajax-opponent Olympique Lyon heeft het laatste duel voor de eerste Europa League-ontmoeting weten te winnen. De ploeg van Bruno Génésio was met 1-2 te sterk voor Angers, de nummer veertien van de Franse Ligue 1. Het was de eerste overwinning in de competitie sinds 5 april.

Een alerte Mathieu Valbuena was verantwoordelijk voor de eerste Lyon-goal. Nadat de doelman van Angers een voorzet weg wist te stompen, viel deze met wat geluk op de knie van de kleine vleugelspeler. Nog voor rust zorgde de 23-jarige middenvelder Nabil Fekir met een keurig geplaatste vrije trap voor een comfortabele 0-2 voorsprong. Vlak na rust werd het nog 1-2, maar het was niet genoeg om Lyon pijn te doen.

Blessures

Het was een geslaagde generale repetitie voor de tegenstander van Ajax in de halve finale van de Europa League, maar helemaal vlekkeloos verliep het niet. In de slotfase van de wedstrijd schoffelde Angers-verdediger Mateo Pavlovic zijn tegenstander Corentin Tolisso onderuit. Pavlovic ontving rood, maar ook Tolisso kon door de tackle de wedstrijd niet uitspelen. De middenvelder gaf gisteren tegenover het Franse Foot01.com nog aan een lastige halve finale te verwachten voor zijn ploeg. Nog lastiger zal het worden nu Lyon hem waarschijnlijk moet missen in het duel van aanstaande woensdag.

Tolisso is niet de enige speler die de Fransen misschien wel moeten gaan missen in de ontmoeting met Ajax. Een knieblessure houdt verdediger Emanuel Mammana al twee weken aan de kant en ook voor sterspeler Alexandre Lacazette komt de ontmoeting met de Amsterdammers misschien te vroeg.