Conte moet zijn Lukaku-uitspraak herzien

Chelsea gaat zondag op bezoek bij Everton. In aanloop naar het duel liet manager Antonio Conte zich uit over spits Romelu Lukaku, die voorheen bij The Blues speelde. "Hij is een goede speler, maar ik denk dat Diego Costa iets beter is", zei Conte. Kijkend naar de statistieken moet de Italiaan die uitspraak echter herzien.

De 23-jarige Lukaku is dit seizoen namelijk helemaal niet minder dan de 28-jarige Costa. De Belg is op veel aspecten zelfs een stuk beter, volgens de cijfers. Zie onderstaande tabel, gevuld met statistieken afkomstig van database Squawka.com.

Premier League 2016/17 Diego Costa Romelu Lukaku Aantal wedstrijden 31 32 Aantal speelminuten 2752 2816 Aantal doelpunten 19 24 Aantal assists 6 6 Aantal doelpunten per 90 min 0.62 0.77 Aantal assists per 90 min 0.20 0.19 Aantal kopgoals per 90 min 0.07 0.19 Sleutelpasses per 90 min 0.88 1.15 Kansen gecreëerd per 90 min 1.08 1.34 Aantal schoten per 90 min 3.24 3 Schotprecisie 56% 64% Succesvolle dribbels per 90 min 1.67 1.95 Percentage succesvolle dribbels 41.8% 67.78% Percentage gewonnen duels 40.92% 46.37% Luchtduels gewonnen per 90 min 1.18 3.68

Bovenstaande cijfers spreken natuurlijk voor zich. Niet voor niets werd Lukaku, wiens huidige contract nog tot medio 2019 loopt, de afgelopen maanden gelinkt aan diverse topclubs, waaronder Manchester United en verrassend genoeg ook Chelsea. De Londense grootmacht nam Lukaku in 2011 voor €15 miljoen over van RSC Anderlecht, leende de aanvalsleider uit aan West Bromwich en Everton, om hem vervolgens in 2014 met winst te verkopen.

De Bruyne-scenario

Everton lijfde Lukaku na een prima huurperiode definitief in voor €35 miljoen. Een fractie van wat de 58-voudig international (23 goals) anno 2017 waard is. Volgens diverse media moet Lukaku meer kosten dan Paul Pogba. De Liverpool Echo noemt daarbij een bedrag van €118 miljoen. Het valt nog maar te bezien of Chelsea dat op kan hoesten. Voor The Blues is Lukaku overigens niet de eerste speler die ze vergaten een échte kans te geven, te vroeg afschreven en van de hand deden.

Kevin de Bruyne stond lang te boek als het grootste talent in de jeugdopleiding van Racing Genk. Halverwege zijn beste jaar (seizoen 2011/12) werd de Belgische aanvallende middenvelder gekocht door Chelsea, dat €8 miljoen betaalde. Drie jaar en slechts drie optredens voor Chelsea later tastte VfL Wolfsburg diep in de buidel voor De Bruyne: €22 miljoen. Het verhaal is bekend: anderhalf jaar later trok De Bruyne voor €74 miljoen naar Manchester City.