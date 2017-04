Vijf horrorwedstrijden voor Vitesse tegen AZ

AZ tegen Vitesse kan zondag heel spannend worden. In slechts acht van de 61 wedstrijden tussen beide ploegen won één van beide teams afgetekend met drie of meer doelpunten verschil. Toeval of niet: dat was alle acht keren AZ. Hieronder vijf wedstrijden die de Arnhemmers het liefst zo snel mogelijk willen vergeten.

1: 14-08-1966 (5-1)

De eerste keer dat Vitesse tegen AZ tegen een flinke zeperd oploopt, is in het seizoen 1966/67. Beide ploegen voetballen dan in de Eerste Divisie. Tot dan toe had de sterkste van beide teams met maximaal twee goals verschil gewonnen, op 14 augustus 1966 is alles anders. De eerste wedstrijd van het seizoen wordt direct een ramp voor Vitesse. Ook keeper Frans de Munck kan niet voorkomen dat de thuisploeg met maar liefst 5-1 wint. Voor AZ scoren Bob van Rijssel, Sijf Oldenburg, Herbert Bönnen, Gerard Vredenburg en Piet Buis.

2: 04-09-1977 (4-0)

De tweede keer dat AZ met vier maar liefst vier goals verschil wint, is op 4 september 1966. Bij AZ doen op dat moment grote namen als Willem van Hanegem, Bert van Marwijk en Kees Kist mee. Daar kan Vitesse die dag niet tegenop. Na achttien minuten spelen staat het al 2-0. Kristen Nygaard en Kist hebben gescoord. Jan Peters zet in de tweede helft nog de 3-0 en 4-0 op het bord, waarna het verzet van de Arnhemmers definitief gebroken is.



3: 27-08-2005 (0-5)

Het duurt na die grote nederlaag van Vitesse járen totdat AZ weer eens met 'ruime' cijfers wint. Telkens wint één van beide ploegen nipt of wordt het gelijk. Tot het seizoen 2003/04, waarin de Alkmaarders twee keer drie doelpunten maken en hun doel schoonhouden. Een seizoen later wordt het 0-5 in het voordeel van AZ. Bij rust lijkt Vitesse al geslacht. Shota Arveladze maakte twee doelpunten, Kenneth Pérez scoorde eenmaal. Vier minuten na rust werd het 0-4, diezelfde speler maakte er ook 0-5 van.

4: 10-09-2011 (4-0)

AZ maakt zes jaar na die 0-5 zege opnieuw korte metten met Vitesse. Het wordt 4-0 in het seizoen 2011/12. Bij rust is de wedstrijd al gespeeld. Pontus Wernbloom kopt twee keer een bal binnen, een keer uit een corner en een keer uit een vrije trap. Roy Beerens en Rasmus Elm (strafschop) maken er al in de eerste helft 3-0 en 4-0 van. Daar kan ook verliezend trainer John van den Brom niets meer aan doen.

5: 19-01-2013 (4-1)

De laatste keer dat AZ met ruime cijfers won van Vitesse, is op 19 januari van het jaar 2013. Het werd toen 4-1. Het lijkt er lange tijd niet op dat het zo'n grote uitslag zou worden. De eerste goal valt pas tien minuten na rust. Jozy Altidore maakt er 1-0 van. Dan gaat het hard. Binnen 22 minuten staat het 4-0, door treffers van Roy Beerens en nog tweemaal Altidore. De 4-1 van Gaël Kakuta is voor de statistieken.



Alkmaar - Arnhem door soccer4all